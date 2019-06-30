وزير شؤون النازحين اللبناني: مقتل شخصين في إطلاق النار على موكبي

بيروت — سبوتنيك. جاء ذلك، في مقابلة تلفزيونية، عقب تعرض موكبه لإطلاق نار، في المنطقة، التي تعد إحدى المناطق الأكثر حساسية في لبنان.

وأدى الهجوم إلى سقوط قتيلان وجريح، وذلك تزامنا مع جولة مثيرة للجدل كان قد بدأها وزير الخارجية جبران باسيل في المنطقة، وصفها معارضون له بـ "الاستفزازية".

وقال مصدر محلي لوكالة "سبوتنيك"إن"موكب الوزير صالح الغريب تعرّض ﻹطلاق نار كثيف من قبل مسلحين.

وأضاف المصدر أن ثلاثة من مرافقي وزير شؤون النازحين أصيبوا في إطلاق النار، قبل أن يكشف مصدر آخر لوكالة "سبوتنيك" لاحقا أن اثنين من المصابين توفيا متأثرين بإصابتهما.

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية عن الغريب قوله إن "مسلحين اطلقوا النار على موكبه وكان هو من ضمن الموكب"، مضيفا: "كنا في طريقنا في منطقة قبر شمون وفوجئنا بوابل من الرصاص".

ولكن مصادر من الحزب التقدمي الاشتراكي"، الذي يرأسه الزعيم الدرزي وليد جنبلاط، ذكرت أنه "خلال محاولة بعض الشبان إزالة إطارات مشتعلة في منطقة الشحّار، اقتحم موكب للوزير صالح الغريب الموقع، وقام عناصر المرافقة بإطلاق النار".

وجاءت الحادثة في وقت تشهد فيه منطقة جبل لبنان الجنوبي توترا كبيرا على خلفية جولة كانت مقررة لوزير الخارجية جبران باسيل أثارت اعتراض معارضيه، لا سيما في الحزب التقدمي الاشتراكي، الذي عمد مناصروه إلى قطع عدد من الطرقات احتجاجا على الزيارة.