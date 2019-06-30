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قرار كويتي بشأن ناصر الدويلة المتهم بالإساءة للسعودية

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قرار كويتي بشأن ناصر الدويلة المتهم بالإساءة للسعودية قرار كويتي بشأن ناصر الدويلة المتهم بالإساءة للسعودية

ذكرت ذلك صحف رسمية كويتية، اليوم الأحد 30 يونيو / حزيران، مشيرة إلى إخلاء سبيله بعدما تم اتهامه بالإساءة للمملكة العربية في تغريدات على "تويتر"، بحسب صحيفة "سبق" السعودية.

ولفتت الصحيفة إلى أنه تم إطلاق ناصر الدويلة مقابل كفالة مالية بلغت ٢٠٠٠ دينار كويتي، بعدما وجهت إليه تهمة الإساءة إلى السعودية، في حين قالت مصادر قانونية كويتية للصحيفة، إن ارتفاع قيمة الكفالة يعني تورط الدويلة في قضية الإساءة إلى السعودية.

وأضافت المصادر: "يعني ذلك أنه يمكن أن يخضع للمحاكمة في الأيام المقبلة".

وكتب الدويلة عدة تغريدات على "تويتر" بعد الإفراج عنه قاله فيها: "أفرجت النيابة العامة عني وكان جهاز أمن الدولة قد أحالني للنيابة، بسبب ألم بالغ أصاب الأخوة في السعودية، من تغريدة، قلت فيها (اهربي يا شاكيرا).

وأضاف: "أشكر كل الإخوة في بقاع العالم الذين تألموا لحادثة توقيفي ٤٨ ساعه كنت فيها معزز مكرم مع أبنائي ضباط وأفراد أمن الدولة".

وناصر الدويلة هو ‏محامي كويتي تخرج من الكليه العسكرية عام 1980، عمل ضابط دروع و مستشار لوزير الدفاع، قبل أن يصبح عضو مجلس الأمة الكويتي عام 2008، حسبما يذكر حسابه الرسمي على "تويتر".

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