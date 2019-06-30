أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي في ذكرى ثورة 30 يونيو: أعادتنا إلى ديننا ووطننا -
#حديث_المساء | ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من جماعة كانت تسعى لتحقيق مجدها الشخصي -
#حديث_المساء | ياسمين عز: كل التحية والتقدير لكل مصري يحلم بمستقبل أفضل لبلده -
"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018 -
سوق الأسهم السعودية يرتفع 3.58% خلال يونيو..ويربح 81 مليار ريال -
السفيرة عزيزة - كلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية 2019 -
الصبح - آخر أخبار ( الفن - الرياضة - السياسة ) حلقة الأحد 30- 6 - 2019 -
#حديث_المساء | المنتخب يبدأ تدريبات بدنية استعدادً لمواجهة أوغندا في التاسعة من مساء اليوم -
#حديث_المساء | غداً.. بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد.. -
مفاجأة.. عمرو دياب لم يتزوج دينا الشربيني حتى الان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. علوم و تكنولوجيا
  3. البوابة العربية للأخبار التقنية

آبل تنقل إنتاج حاسب Mac Pro من تكساس إلى الصين

Google+ Print
آبل تنقل إنتاج حاسب Mac Pro من تكساس إلى الصين آبل تنقل إنتاج حاسب Mac Pro من تكساس إلى الصين

صنعت شركة آبل جهاز حاسب ماك برو (Mac Pro) الجديد في الصين، مما يمثل تغييرًا بالمقارنة مع جهاز ماك برو السابق، المصنّع في الولايات المتحدة، وذلك حسبما أفادت صحيفة وول ستريت جورنال.

وصنعت آبل جهاز ماك برو السابق في مدينة أوستن بولاية تكساس ابتداءًا من عام 2013، لكن مع الكشف هذا الشهر عن جهاز ماك برو الجديد المصنّع في الصين، فإن آبل حولت إنتاج الجهاز الرئيسي الوحيد المُجمع في الولايات المتحدة إلى الخارج بسبب تصاعد التوترات التجارية بين إدارة وبكين.

ووفقًا لمصادر الصحيفة، فقد استعانت عملاقة التكنولوجيا بشركة كوانتا كمبيوتر (Quanta Computer) لتصنيع الحاسب المكتبي البالغ سعره 6 آلاف دولار، وتعمل على زيادة الإنتاج في مصنع بالقرب من شنغهاي.

وتوجد منشأة (Quanta Computer) بالقرب من موردي آبل الآخرين في جميع أنحاء آسيا، مما يجعل من الممكن لشركة آبل تحقيق تكاليف شحن أقل مما لو كانت قد شحنت المكونات إلى الولايات المتحدة.

وأخبرت شركة آبل الصحيفة بأنها صممت وهندست حاسب ماك برو الجديد في الولايات المتحدة، وأن الحاسب يحتوي على مكونات أمريكية الصنع، وأن التجميع النهائي هو جزء واحد فقط من عملية التصنيع.

موضوعات ذات صلة بما تقرأ الآن:

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد حث عملاقة التكنولوجيا على إنتاج المزيد من المنتجات في الولايات المتحدة، وتخطط إدارته لزيادة التعرفة الجمركية بنسبة 25 في المئة على المنتجات المستوردة من الصين.

وطلبت آبل الأسبوع الماضي من  الأمريكية تجنب إصدار التعرفة الجمركية الجديدة، قائلة: إنها ستجعل إنتاج أجهزة آيفون؛ وآيباد؛ وماك؛ وسماعات (AirPods) اللاسلكية؛ وأجهزة (Apple TV)؛ أكثر تكلفة.

وحذرت الممثل التجاري الأمريكي، (روبرت لايتيزر Robert Lighthizer)، من أن التعريفات الجمركية على الصين ستضر بمساهمتها في الاقتصاد الأمريكي.

وأفادت صحيفتا وول ستريت جورنال (Wall Street Journal) ونيكي (Nikkei) الأسبوع الماضي أن تصاعد التوترات التجارية بين البلدين قد أجبر شركة آبل على التفكير في تحويل بعض إنتاجها خارج الصين.

وكان الرئيس التنفيذي لشركة آبل، (تيم كوك Tim Cook)، قد أكد في شهر مايو 2013 خطط الشركة لتصنيع حاسب ماك جديد في تكساس، وقال: إن الشركة ستنفق 100 مليون دولار لجلب الصناعة إلى الولايات المتحدة، لكن واجهت آبل مشاكل مع إنتاج أجهزة ماك في الولايات المتحدة.

وأوضح مقال في صحيفة نيويورك تايمز أن آبل كافحت لإيجاد عدد كافٍ من البراغي عندما بدأت في صنع جهاز ماك برو في عام 2013، وتعثرت اختبارات الأطرزة الجديدة من الحاسب، وتسبب نقص البراغي والمشاكل الأخرى في تأخير مبيعات ماك برو لعدة أشهر.

كما لم تساعد مبيعات ماك برو على وجود ترقية كبيرة خلال أكثر من خمس سنوات، وأوضحت صحيفة وول ستريت جورنال أنه من غير المرجح أن يؤثر صنع النموذج الجديد في الصين على العمال في تكساس، وذلك لأن الطلب على جهاز ماك برو القديم قد تعثر قبل سنوات.

وتحولت منشأة تكساس التي تديرها شركة فليكس (Flex ) المتعاقدة مع شركة آبل إلى تجديد أجهزة الحاسب المصنعة سابقًا، كما تواصل إنتاج منتجات لشركة إتش بي وشركات أخرى.

وقالت آبل في بيان: تصميم وهندسة حاسب ماك برو الجديد تمتا في كاليفورنيا مثل جميع منتجاتنا، ونحن فخورون بدعم منشآت التصنيع في 30 ولاية أمريكية، وأنفقنا في العام الماضي 60 مليار دولار مع أكثر من 9 آلاف مورد في جميع أنحاء الولايات المتحدة، وتدعم استثماراتنا وابتكارات مليوني وظيفة أمريكية.

البوابة العربية للأخبار التقنية

مواضيع متعلقة
ترامب يصنع التاريخ.. أول رئيس أمريكي يدخل كوريا الشمالية

ترامب يصنع التاريخ.. أول رئيس أمريكي يدخل كوريا الشمالية

الأخبار - ترامب يعبر الحدود بين الكوريتين ليكون أول رئيس أمريكي يدخل إلى الأراضي الكورية الشمالية

الأخبار - ترامب يعبر الحدود بين الكوريتين ليكون أول رئيس أمريكي يدخل إلى الأراضي الكورية الشمالية

الرئيس السيسي يلتقى مع مسؤولين الحكومة ورؤساء كبرى الشركات فى اليابان

الرئيس السيسي يلتقى مع مسؤولين الحكومة ورؤساء كبرى الشركات فى اليابان

8 الصبح - أزمة هواوي تنفرج بعد اجتماع الـ80 دقيقة بين ترامب وشي

8 الصبح - أزمة هواوي تنفرج بعد اجتماع الـ80 دقيقة بين ترامب وشي