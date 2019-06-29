"أنصار الله" تعلن استهداف حظائر طائرات في مطار جازان السعودي

وقال سريع، إن "العملية على مطار جازان أصابت أهدافها بدقة وأدت إلى تعطل في حركة الملاحة الجوية في المطار".

وأضاف، "قواتنا ستستمر في استهداف كافة المواقع والمنشئات العسكرية التابعة للعدو ومن ضمنها المطارات المستخدمة لأغراض عسكرية ومنها تقلع الطائرات الحربية والمروحيات لقصف اليمن كونها تعتبر أهدافا مشروعة لقواتنا".

ومن جانبه، صرح المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف العربي، العقيد الركن، تركي المالكي، أن قوات التحالف تمكنت من اعتراض وإسقاط طائرة بدون طيار (مسيرة) أطلقتها "ميليشيات الحوثي المدعومة من إيران" من صنعاء باتجاه جازان.

وأوضح "المالكي" أن "الأداة الإجرامية الإرهابية الحوثية مستمرة في إطلاق الطائرات من دون طيار، لتنفيذ الأعمال العدائية والإرهابية باستهداف المدنيين والمنشآت المدنية، ولم يتم تحقيق أي من أهدافها ويتم تدميرها وإسقاطها"، بحسب صحيفة "عكاظ" السعودية.

وتابع: "إننا نؤكد استمرار تنفيذ الإجراءات الرادعة ضد هذه المليشيا الإرهابية، وتحييد القدرات الحوثية وبكل صرامة، وبما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية".

يتبع…