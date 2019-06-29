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الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية تصدت لهجوم للمسلحين بطائرات مسيرة على قاعدة حميميم

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الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية تصدت لهجوم للمسلحين بطائرات مسيرة على قاعدة حميميم الدفاع الروسية: دفاعاتنا الجوية تصدت لهجوم للمسلحين بطائرات مسيرة على قاعدة حميميم

جي بي سي نيوز :- أعلن المركز الروسي للمصالحة في سوريا عن تصدي الدفاعات الجوية الروسية لهجوم بطائرات مسيرة على قاعدة حميميم الروسية في محافظة اللاذقية.

وقال رئيس المركز الروسي للمصالحة، اللواء أليكسي باكين في بيان له، اليوم الأربعاء، إن "عناصر التشكيلات المسلحة غير الشرعية حاولوا يوم 26 يونيو مهاجمة قاعدة حميميم الجوية الروسية بواسطة طائرات مسيرة".

وأضاف أن "وسائل الدفاع الجوي الروسية رصدت ودمرت طائرتين مسيرتين اقتربتا من القاعدة الروسية من جهة الجنوب الغربي".

وأكد رئيس المركز عدم وجود إصابات أو أي أضرار مادية، مضيفا أن القاعدة تعمل وفق النظام المعتاد.

وفي شأن آخر، أشار اللواء باكين إلى أنه لا يزال هناك احتمال قيام الإرهابيين باستفزازات من خلال فبركة تمثيليات باستخدام مواد سامة في الجزء الجنوبي من منطقة خفض التصعيد في إدلب، وذلك بهدف اتهام القوات الحكومية باستخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين.

المصدر: وكالات

جي بي سي نيوز

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