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شريف مدكور عن ريهام سعيد: "أقل حاجة نعملها الدعاء والصلاة ليها"

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شريف مدكور عن ريهام سعيد: "أقل حاجة نعملها الدعاء والصلاة ليها" شريف مدكور عن ريهام سعيد: "أقل حاجة نعملها الدعاء والصلاة ليها"

عبر الإعلامي شريف مدكور عن حزنه الشديد بسبب خبر مرض الإعلامية ريهام سعيد بمرض خطير، وهو مرض بيكتيريا الوجه الذي قد يؤدي للوفاة.

كتب شريف مدكور عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: "يا ريهام انا قلبي واجعني عليكي قوي".

وتابع: "الرجاء الدعاء للزميلة العزيزه الصديقة ريهام سعيد ان شاء الله خير ، ريهام قامت بمساعدة ناس كثير وكم الأطفال اللي وفرت ليهم العلاج غير عادي ودايمًا بتشتغل وبتعمل مجهود اقل حاجه نعملها هي الدعاء والصلاة ليها".

وأضاف: "حبيبة قلبي يا ريهام انا شاهد علي كل عمل الخير اللي انتي عملتيه في ميزان حسناتك ان شاء الله انا واثق انك حتكوني زي الفل وترجعي تشتغلي احسن من الاول يا رب الشفاء ليكي".

وأصيبت الإعلامية ريهام سعيد بمرض (بكتيريا الوجه) وهو مرض خطير قد يؤدي للوفاة.

الموجز

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