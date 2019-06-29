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رئيس الحركة الديمقراطية في تونس: زين العابدين بن علي يمكن أن يعود

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© AP Photo / HASSENE DRIDI

جاء ذلك، خلال مقابلة مع برنامج "Zone Franche"، على إذاعة "إكسبريس إف إم" التونسية، اليوم السبت 29 يونيو/ حزيران، حسبما ذكر الموقع الرسمي للإذاعة.

وكان أحمد نجيب الشابي، من أبرز معارضي الرئيس التونسي الأسبق، بحسب الموقع.

وقال الشابي: "الرئيس الأسبق زين العابدين بن على، كان وطنيا وخدم البلاد بكثير من الإخلاص ولم يسمح بالاختراقات الأجنبية"، مضيفا: "زين العابدين لعب دورا مهما في الحياة السياسية في تونس".

واستطرد" الرئيس الأسبق واصل توجه الزعيم بورقيبة في قضايا على غرار تلك المتعلقة بالمرأة والعلاقات الدولية، والدستور يكفل عودة أي شخص لبلاده"، مشيرا إلى أنه مع عودة أي شخص لبلاده".

وأضاف: "لكن عودة زين العابدين بن علي، تتطلب القيام باستحقاقات قانونية وقضائية"، مضيفا: "يجب أن تؤخذ حالة الرئيس الأسبق الصحية بعين الاعتبار".

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