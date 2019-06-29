أخبار عاجلة

"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018 -
سوق الأسهم السعودية يرتفع 3.58% خلال يونيو..ويربح 81 مليار ريال -
السفيرة عزيزة - كلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية 2019 -
الصبح - آخر أخبار ( الفن - الرياضة - السياسة ) حلقة الأحد 30- 6 - 2019 -
#حديث_المساء | المنتخب يبدأ تدريبات بدنية استعدادً لمواجهة أوغندا في التاسعة من مساء اليوم -
#حديث_المساء | غداً.. بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد.. -
مفاجأة.. عمرو دياب لم يتزوج دينا الشربيني حتى الان -
ثلاثة جرحى بإطلاق نار على موكب وزير شؤون النازحين اللبناني في جبل لبنان -
قرار كويتي بشأن ناصر الدويلة المتهم بالإساءة للسعودية -
الأخبار - ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مخطط التقسيم وأعادت لها وجهها الحضاري -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. الموجز

في أول تصريح لها بعد مرضها...ريهام سعيد: أستعد للسفر إلى أوروبا لتلقي العلاج

Google+ Print
في أول تصريح لها بعد مرضها...ريهام سعيد: أستعد للسفر إلى أوروبا لتلقي العلاج في أول تصريح لها بعد مرضها...ريهام سعيد: أستعد للسفر إلى أوروبا لتلقي العلاج

فى أول تصريح لها بعد أزمتها الصحية الأخيرة قالت الإعلامية ريهام سعيد، لـموقع"اليوم السابع"، إنها تجهز نفسها خلال الفترة الحالية للسفر إلى إحدى الدول الأوروبية من أجل تلقى العلاج هناك.

وتجرى ريهام سعيد، خلال الساعات الحالية، العديد من الاتصالات من أجل اختيار دكتور متميز يقوم بتشخيص حالتها والبدء فى مرحلة العلاج، وأكدت أن كل ما يخيفها حاليا هو وصول الميكروب إلى المخ، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن المرض ليس جلديا كما أشيع فى بعض المواقع.

ووجهت ريهام الشكر إلى كل من دعمها فى هذه الأزمة، حيث أكدت أنها تلقت العديد من المكالمات ولكن حالتها الصحية تمنعها من الرد عليها.

كما أكدت أنها تمكث حاليا فى منزلها، حيث نصحها الدكتور الخاص بها بضرورة الابتعاد عن المستشفى حتى لا تلتقط أى ميكروب جديد، ومنع عنها الزيارات لمدة أسبوعين.

وكانت ريهام تعرضت لعملية خطيرة فى الوجه بعدما أصيبت ببكتيريا فى وجهها، حيث أكد الأطباء أن الخطر ما زال قائما عليها، ويحاولون القضاء على الميكروب.

الموجز

مواضيع متعلقة
مفاجأة.. عمرو دياب لم يتزوج دينا الشربيني حتى الان

مفاجأة.. عمرو دياب لم يتزوج دينا الشربيني حتى الان

الأزهر الشريف يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

الأزهر الشريف يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية: تصحيح العينات العشوائية مبشرة وإعلان النتيجة قريبا

رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية: تصحيح العينات العشوائية مبشرة وإعلان النتيجة قريبا

"سياحة البرلمان" تناقش الأسبوع المقبل ملف البوابات الإلكترونية بمطار القاهرة

"سياحة البرلمان" تناقش الأسبوع المقبل ملف البوابات الإلكترونية بمطار القاهرة