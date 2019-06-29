في أول تصريح لها بعد مرضها...ريهام سعيد: أستعد للسفر إلى أوروبا لتلقي العلاج

فى أول تصريح لها بعد أزمتها الصحية الأخيرة قالت الإعلامية ريهام سعيد، لـموقع"اليوم السابع"، إنها تجهز نفسها خلال الفترة الحالية للسفر إلى إحدى الدول الأوروبية من أجل تلقى العلاج هناك.

وتجرى ريهام سعيد، خلال الساعات الحالية، العديد من الاتصالات من أجل اختيار دكتور متميز يقوم بتشخيص حالتها والبدء فى مرحلة العلاج، وأكدت أن كل ما يخيفها حاليا هو وصول الميكروب إلى المخ، مشيرة فى الوقت ذاته إلى أن المرض ليس جلديا كما أشيع فى بعض المواقع.

ووجهت ريهام الشكر إلى كل من دعمها فى هذه الأزمة، حيث أكدت أنها تلقت العديد من المكالمات ولكن حالتها الصحية تمنعها من الرد عليها.

كما أكدت أنها تمكث حاليا فى منزلها، حيث نصحها الدكتور الخاص بها بضرورة الابتعاد عن المستشفى حتى لا تلتقط أى ميكروب جديد، ومنع عنها الزيارات لمدة أسبوعين.

وكانت ريهام تعرضت لعملية خطيرة فى الوجه بعدما أصيبت ببكتيريا فى وجهها، حيث أكد الأطباء أن الخطر ما زال قائما عليها، ويحاولون القضاء على الميكروب.