العراق... إصابات واعتقالات بصفوف متظاهرين مطالبين بتحسين الخدمات بالبصرة
وقال أحد المشاركين في التظاهرة (رفض الكشف عن اسمه) في حديث لـ "سبوتنيك": "تجمعنا، نحن المئات من المتظاهرين، مساء اليوم السبت، في ساحة عبد الكريم قاسم، وانطلقنا بشكل سلمي نحو منزل المحافظ للمطالبة بإقالته وتوفير الخدمات وفرص العمل".
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وشهدت البصرة العام الماضي تظاهرات للمطالبة بتوفير الخدمات وفرص العمل في عدة مدن بالمحافظة، وقع خلالها قتلى وجرحى من المتظاهرين نتيجة قمع التظاهرات من قبل الأجهزة الأمنية.
وتعتبر البصرة، الواقعة في أقصى جنوب العراق، من أغنى مدن البلاد نفطيا، ويعتمد عليها الاقتصاد العراقي بنسبة كبيرة، بالإضافة إلى أنها المنفذ البحري الوحيد بموانئها التجارية المطلة على الخليج.