دولة خليجية تتصدر مدن العالم في قائمة الأعلى حرارة بآخر 24 ساعة

وتربعت الكويت على رأس المناطق التي سجلت درجات حرارة قياسية، بتسجيلها 51.1 درجة مئوية، كما أنها احتلت المراتب الأربع الأولى، ضمن قائمة أشد 15 منطقة حرارة في العالم خلال الساعات الـ 24 الماضية، بحسب بيانات موقع الطقس العالمي "إلدورادو ويثر".

واحتلت 4 مدن كويتية ريادة المناطق الأشد حرارة، لتتبعها مدن عراقية وسعودية وأخرى كويتية.

وأكد أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم السعودية، عبد الله المسند، عبر حسابه على موقع "تويتر"، أن ارتفاع درجات الحرارة في الكويت، وشرق وشمال السعودية وجنوب العراق، يعود لعوامل فيزيائية وجوية وطبوغرافية، إلى جانب خلو هذه المناطق من البحيرات والأنهار، والغطاء النباتي الكثيف.

وليس هذا بالغريب على الكويت، التي ​سجلت في 8 يونيو/حزيران الجاري، أعلى درجة حرارة طقس على مستوى العالم.

وبلغت درجة الحرارة 52.2 درجة مئوية في الظل بمنطقة مطربة شمالي البلاد، وفق ما نقلت صحيفة "قبس" عن عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك السعودي د. خالد الزعاق.

وساهمت درجات الحرارة المرتفعة، التي قاربت أمس الـ49 درجة مئوية في الظل بمطار الكويت، في زيادة استهلاك الكهرباء، إذ سجل مؤشر الأحمال 13500 ميغاواط، بفارق 600 ميغاواط عن أول من أمس.

وقالت مصادر مطلعة "من المتوقع تخطي الحمل الكهربائي اليوم الأحد حاجز الـ13800 ميغاواط، بسبب عودة الدوامات وارتفاع درجة الحرارة المتوقعة خلال الأيام الثلاثة المقبلة".

وذكرت المصادر أن الحمل التشغيلي الأقصى، الذي يمكن أن تغطيه وزارة الكهرباء حاليا هو 13830، إضافة إلى فائض لديها يقدر بـ500 ميغاواط، تمكن الاستعانة به حال تخطت الأحمال حاجز الـ13800 ميغاواط.

كما أن الكويت اندرجت ضمن 3 دول عربية الأعلى في درجات الحرارة عالميا، في الأسبوع الثاني من يونيو الجاري، إذ وصلت درجات الحرارة في الكويت إلى 63 درجة مئوية، بعدها جاءت العراق بـ 55.6 درجة، ثم السعودية بـ 55 درجة، حسب صحيفة سبق الإلكترونية.