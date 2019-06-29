أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: خلط الدين بالسياسة أدى إلى كوارث على يد علماء السوء -
السفيرة عزيزة - كلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية 2019 -
الشيخ خالد الجندي في ذكرى ثورة 30 يونيو: أعادتنا إلى ديننا ووطننا -
#حديث_المساء | ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من جماعة كانت تسعى لتحقيق مجدها الشخصي -
#حديث_المساء | ياسمين عز: كل التحية والتقدير لكل مصري يحلم بمستقبل أفضل لبلده -
"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018 -
سوق الأسهم السعودية يرتفع 3.58% خلال يونيو..ويربح 81 مليار ريال -
السفيرة عزيزة - كلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية 2019 -
الصبح - آخر أخبار ( الفن - الرياضة - السياسة ) حلقة الأحد 30- 6 - 2019 -
#حديث_المساء | المنتخب يبدأ تدريبات بدنية استعدادً لمواجهة أوغندا في التاسعة من مساء اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. الموجز

بعد تهديد أردوغان...هل ستندلع مواجهة بين الجيشين الليبي والتركي؟

Google+ Print
بعد تهديد أردوغان...هل ستندلع مواجهة بين الجيشين الليبي والتركي؟ بعد تهديد أردوغان...هل ستندلع مواجهة بين الجيشين الليبي والتركي؟

نقلت وسائل إعلام روسية عن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن أنقرة ستتخذ التدابير اللازمة إن صدرت عن الجيش الوطني الليبي خطوات ضد تركيا.

وكان المتحدث الرسمي باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري أعلن أن الجيش سيحظر أي رحلات جوية تجارية من ليبيا إلى تركيا وسيمنع السفن التركية من الرسو في الموانئ الليبية، كما أعلن عن إصدار أوامر باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية وبالقبض على الأتراك الموجودين في البلاد.

وأوضح المسماري أن الأوامر صدرت بالتعامل مع أي طائرة تركية قادمة من تركيا تريد الهبوط في طرابلس، بالإضافة إلى مهاجمة أي وجود عسكري تركي، مشددا على أن الأهداف التركية في ليبيا تعتبر أهدافا معادية.

وقال أردوغان إنه لا يزال غير متأكد من الجهة التي أصدرت تلك التعليمات في ليبيا، لكن في حال كانت صادرة عن قائد الجيش الليبي المشير خليفة حفتر، فإن تركيا ستتخذ التدابير اللازمة.

الموجز

مواضيع متعلقة
مفاجأة.. عمرو دياب لم يتزوج دينا الشربيني حتى الان

مفاجأة.. عمرو دياب لم يتزوج دينا الشربيني حتى الان

الأزهر الشريف يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

الأزهر الشريف يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية: تصحيح العينات العشوائية مبشرة وإعلان النتيجة قريبا

رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية: تصحيح العينات العشوائية مبشرة وإعلان النتيجة قريبا

"سياحة البرلمان" تناقش الأسبوع المقبل ملف البوابات الإلكترونية بمطار القاهرة

"سياحة البرلمان" تناقش الأسبوع المقبل ملف البوابات الإلكترونية بمطار القاهرة