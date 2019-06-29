"يؤدي إلى الوفاة".. تعرف على حقيقة مرض ريهام سعيد

أصيبت الإعلامية ريهام سعيد، بمرض خطير قد يؤدي إلى الوفاة.

وعبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”، طلبت ريهام سعيد من جمهورها الدعاء لها؛ ليشفيها الله من مرضها.

وتابعت ريهام سعيد:”حين وفاتي لا تهجروني ولا تحرموني من الدعوات، سامحوني جميعكم.. فالدنيا أصبحت مخيفة، والموت لا يستأذن أحدا”.

وأعلنت الفنانة ريم البارودي، الصديقة المُقربة من ريهام سعيد، أن الأخيرة مصابة بمرض يسمى بكتريا الوجه، مؤكدة على أنه مرض خطير.

وكانت ريهام سعيد، أجرت عملية جراحية في محاولة منها لملاحقة المرض، إلا أن الأطباء أخبروها أن العملية وحدها لاتكفي للقضاء على المرض، محذرين من أن البكتريا قد تصيب المخ وتؤدي إلى الوفاة، وألزموها بالراحة التامة لمدة شهر.