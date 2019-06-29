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«الأونروا» تثمن تحمُّل الأردن أثمان الكتب لمدارسها بالمملكة

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«الأونروا» تثمن تحمُّل الأردن أثمان الكتب لمدارسها بالمملكة «الأونروا» تثمن تحمُّل الأردن أثمان الكتب لمدارسها بالمملكة

جي بي سي نيوز:- اعرب مدير شؤون وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، محمد آدار، عن بالغ تقديره وامتنانه للأردن لقراره الأخير بإعفاء الأونروا من أثمان الكتب المدرسية لمدارس الأونروا في المملكة بقيمة 1.3 مليون دينار ، وفق "الدستور" .
وقال القائم بأعمال مدير شؤون الأونروا في الأردن «روبرت لانجريدج» في بيان أمس الأول: لقد جاء هذا القرار نظرا للصعوبات المالية التي تعانيها ‎الأونروا ولهذا فإن الوكالة تقدم شكرها لحكومة ‎المملكة الأردنية الهاشمية على الدعم الراسخ لعمل الأونروا، على المستويات الاقليمية والدولية، وعلى وجه الخصوص على المستوى المحلي للدعم الذي تقدمة لعمليات وخدمات الأونروا في المملكة وآخرها كان قرار تحمل كلفة الكتب للسنة الدراسية 2020/2019.
واضاف لانجريدج، أود الإشارة إلى أن هذا القرار ليس الأول من نوعه من الأردنية، حيث أثبتت دائما دعمها السخي سواء للأونروا أو للاجئين الفلسطينيين في جميع أنحاء المملكة، نحن ممتنون لحكومة وشعب الأردن فهذا القرار ضروري وحيوي لضمان توفير خدمات التعليم للاجئين الفلسطينيين في الأردن دون انقطاع.
وأوضح، ان هذا القرار سيضمن أن تتمكن الأونروا من توزيع الكتب المدرسية لجميع طلابها وطالباتها والذين يزيد تعدادهم عن 123,000 موزعين على 169 مدرسة عبر المملكة وأيضا من شأنه تمكينها من الاستمرار بتقديم خدمات تعليم ذي جودة للمنتفعين والايفاء بتفويضها.
وختم لانجريدج بيانه قائلا، لطالما كانت المملكة الأردنية الهاشمية، وما زالت، شريكا استراتيجيا للأونروا ومدافعا قويا عن حقوق اللاجئين الفلسطينيين، مضفيا إن دور الأردن يتجاوز هذا الدعم نظرا للجهود الدبلوماسية التي يقودها عالميا لزيادة الوعي بأهمية الخدمات الحيوية التي تقدمها الأونروا لجميع المنتفعين.

جي بي سي نيوز

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