ريم البارودى ودينا وبدرية طلبة يساندن ريهام سعيد فى مرضها... ومصدر مقرب منها يؤكد " حالتها النفسية سيئة"

اعداد محمد بشاري

نشرت الإعلامية ريهام سعيد صورة شاركتها مع متابعيها عبر صفحتها الشخصية على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تطالب فيها الجمهور بالدعاء لها، وعلى ما يبدو أنها تعاني من مشكلات صحية.

وأوضح المصدر أن ريهام سعيد ستخضع لراحة تامة لمدة شهر تقريبًا، فضلًا عن منع الزيارات، إذ أنها ستخضع لعلاج مكثف خلال الفترة المُقبلة، لاسيما بعد تحذيرات الأطباء من وصول ميكروب إلى المخ، مما قد يؤدي إلى الوفاة.

وقد ساندت الفنانة ريم البارودى، الإعلامية ريهام سعيد في أزمتها الصحية، قائلة: "انتى قد كل الأزمات وبتعديها بحب ودعوات الناس ليكى وأنتى حمولة وقوية بالله وزى ما بقولك يا جبل ما يهزك ريح، وإن شاء هتعدى وحتقومى.. يارب يشفيكى ويعافيكى ويراضيكى وترجعى لجمهورك وتنورى الشاشة قريب".

بينما توجهت الفنانة بدرية طلبة بالدعاء للإعلامية ريهام سعيد بتجاوز تلك الأزمة، قائلة: "ربنا يطول فى عمرك ويديكى الصحة علشان ولادك وحبايبك ويبعد عنك الأذى والمؤذين"، وقالت الفنانة الاستعراضية دينا: "حبيبتى ربنا يديكى العمر. شدة وتزول إن شاء الله تبقى زي الفل. ألف سلامة عليكي".

و من جانب أخر قال مصدر مُقرب من ريهام سعيد، إنها تُعاني من حالة نفسية سيئة، ولا ترد على أي وسيلة اتصال، وذلك بعد إصابتها بميكروب خطير في الوجه، وتحذير الأطباء من وصوله إلى المخ.