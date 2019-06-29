"محمد بن سلمان أولا"... الصورة الأكثر تداولا لولي العهد في قمة العشرين

ويرجع السبب وراء رواج الصورة إلى تكوينها الفني، والتي يظهر فيها محمد بن سلمان في المقدمة، ثم يتبعه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، ويعقبهما الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان.

وأطلق المغردون السعوديون على الصورة اسم "محمد بن سلمان أولا"، والتي التقطها المصور السعودي، بندر الجلعود، أمس الجمعة.

​واتفق العديد من السعوديين المتداولين للصورة، أن بلادهم تأتي في المقدمة ومن خلفهم العالم.

وأ​ثار رد فعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عندما رأى نظيره التركي رجب طيب أردوغان، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، في قمة العشرين، جدلا كبيرا، أمس الجمعة.

وعند التقاط الصورة التذكارية، اقترب ترامب من أردوغان ثم ضرب ذراعه بخفّة، فابتسم الزعيم التركي ولم يحرك ساكنا، وحين أقبل ولي العهد مد ترامب يده وسلّم عليه بحفاوة واضحة، وهو ما اعتبره سعوديون إذلالا لأردوغان، ومظهرا من مظاهر الهيبة لولي عهدهم.

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والعلاقة بين أمريكا وتركيا متوترة، على خلفية صفقة صواريخ "إس 400" الروسية التي أعلنت تركيا أنها ستتسلمها قريبا، وهو ما أثار غضب أمريكا التي حاولت أثناء أنقرة عن هذه الصفقة، مقابل عروض مغرية لشراء منظومة "باتريوت" بدلا منها.

اختتمت قمة مجموعة العشرين، اليوم السبت، بعد يومين من المحادثات المكثفة بشأن قضايا تجارية.

وقال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان "ستتولى المملكة العربية السعودية رئاسة مجموعة العشرين في ديسمبر هذا العام. وهنا نؤكد عزمنا على مواصلة العمل لتحقيق التقدم المنشود في جدول أعمال المجموعة وسنعمل مع كافة الدول الأعضاء… لمناقشة القضايا الملحة في القرن الواحد والعشرين ولتعزيز الابتكار والحفاظ على الأرض ورفاه الإنسان".

وأضاف "وإذ نشيد بالتقدم الذي حققناه في السنوات الماضية على الصعيد الاقتصادي، فإن علينا أن نسعى جاهدين للوصول إلى الشمولية والعدالة ولتحقيق أكبر قدر من الرخاء. ويظل تمكين المرأة والشباب محورين أساسيين لتحقيق النمو المستدام، وكذلك تشجيع رواد الأعمال والمنشآت الصغيرة والمتوسطة".