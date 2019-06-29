بالفيديو والصور : ملف عقوبة الاعدام في الاردن وحوارات ساخنة بين قضاة ومتخصصين ومواطنين

جى بي سي نيوز - : عقدت جمعية تضامن النساء في مقرها بالجاردنز مؤخرا ندوة نقاشية بخصوص عقوبة الاعدام في الاردن ، وسط حضور مهم من متخصصين ومهتمين .

وقالت المحامية انعام العشا ، الرئيس الحالية للجمعية إن عقوبة الاعدام جزء مهم من نشاطات الجمعية التي تدفع باتجاه الغائها .

وتمحورت الندوة النقاشية ضمن عدة محاور هي :

عقوبة الاعدام بين الابقاء والالغاء ، وهو محور اعدته المحامية العشا ، و عقوبة الاعدام بين النص والتطبيق وقدمه القاضي الدكتور ماجد الرفايعة ، ودور النيابة العامة في عقوبة الاعدام وهو محور قدمه القاضي جهاد الدريدي مساعد النائب العام في محكمة الجنايات الكبرى.. بينما قدمت المحامية نسرين زريقات العضو في المجلس الوطني لحقوق الانسان " بصفة شخصية " مداخلة عن عقوبة الاعدام من منظور النوع الاجتماعي .

وشارك في الحوار ضيوف ذوو توجهات مختلفة بين من طالب بالابقاء على العقوبة ومن طالب بالغائها ودار حوار بين الضيوف بنكهات مختلفة .

المدينة نيوز سجلت الجلسة الحوارية بالصوت والصورة واليكموها بالفيديو :

المصدر : المدينة نيوز - بتول دانو تيكا