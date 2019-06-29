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بالفيديو والصور : ملف عقوبة الاعدام في الاردن وحوارات ساخنة بين قضاة ومتخصصين ومواطنين

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جى بي سي نيوز - : عقدت جمعية تضامن النساء في مقرها بالجاردنز مؤخرا ندوة نقاشية بخصوص عقوبة الاعدام في الاردن ، وسط حضور مهم من متخصصين ومهتمين .

 وقالت المحامية انعام العشا ، الرئيس الحالية للجمعية إن عقوبة الاعدام جزء مهم من نشاطات الجمعية التي تدفع باتجاه الغائها .

وتمحورت الندوة النقاشية ضمن عدة محاور هي :

عقوبة الاعدام بين الابقاء والالغاء ، وهو محور اعدته المحامية  العشا ، و عقوبة الاعدام بين النص والتطبيق وقدمه القاضي الدكتور ماجد الرفايعة ،  ودور النيابة العامة في عقوبة الاعدام  وهو  محور قدمه القاضي جهاد الدريدي  مساعد النائب العام في محكمة الجنايات الكبرى.. بينما قدمت المحامية نسرين زريقات العضو في  المجلس الوطني لحقوق الانسان " بصفة شخصية " مداخلة عن عقوبة الاعدام من منظور النوع الاجتماعي .

  وشارك في الحوار ضيوف ذوو  توجهات مختلفة بين من طالب بالابقاء على العقوبة ومن طالب بالغائها ودار حوار بين الضيوف بنكهات مختلفة .

 المدينة نيوز سجلت الجلسة الحوارية بالصوت والصورة واليكموها :

 

 

المصدر :  المدينة نيوز - بتول دانو تيكا 

جي بي سي نيوز

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