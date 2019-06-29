نجوم الفن يودعون محمد أبوالوفا بكلمات مؤثرة على «السوشيال ميديا»

مصراوي

حرص عدد من نجوم الفن على نعي الفنان الكبير محمد أبو الوفا، الذي غادر عالمنا صباح اليوم السبت 29 يونيو، بعد صراع مع المرض، وقاموا بنشر صوره عبر صفحاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي، ليرثونه بكلمات مؤثرة، ومنهم..

عبدالرحيم كمال

كتب السيناريست عبدالرحيم كمال على موقع "فيسبوك": "الفنان محمد أبوالوفا رحمه الله في الخواجة عبدالقادر كان زميل المهندس كمال المسيحي المحب والمعتقد في كرامات الصالحين، وكان في يونس ولد فضة والد يونس الذي دفعه الفقر لترك يونس فجرا على أمل الرجوع بالمال فعاد بعد رحلة مرعبة وتجربة سجن ليموت في حضن...