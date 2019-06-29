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بيان عسكري يحذر من مسيرة «30 يونيو» .. السودان على صفيح ساخن

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بيان عسكري يحذر من مسيرة «30 يونيو» .. السودان على صفيح ساخن بيان عسكري يحذر من مسيرة «30 يونيو» .. السودان على صفيح ساخن

الموجز - كتب - محمد علي هـاشم 

أصدر المجلس العسكري الإنتقالي في السودان ، بياناً حذر فيه من خطورة الفترة التي تمر بها السودان ومن خطورة تبعيات مسيرة 30 يونيو التي دعت لها قوى إعلان الحرية والتغيير وحمل البيان المسئولية كاملة لهذه القوى عن أي روح تزهق أو تخريب مؤسسات الدولة ، وبدأ البيان بتأكيد حرص القوات المسلحة على الوصول إلى حل وفاقي مع قوى الحرية والتغيير للخروج بالبلاد من واقعها إلى واقع جديد تشكل فيه الانتقالية ويتهيأ فيه السودان إلى مستقبل واعد ترسخ فيه قيم الديمقراطية والعدالة والسلام .

البيان بالتفصيل : 

المواطنون الشرفاء لقد تابعتم طوال الفترة الماضية ومنذ انتصار ثورتكم المؤزرة انحياز القوات المسلحة لخيار الشعب وحرص المجلس العسكري الانتقالي الكامل على الوصول الي حل 

لقد بذل المجلس العسكري الانتقالي كل ما في وسعه لدرء الفتن وحفظ الامن والابقاء على اللحمة الوطنية متلاحمة متماسكة.

التحذير من مسيرة 30 يونيو : 

وتابع البيان : لقد أعلنت قوى إعلان الحرية والتغيير عن مسيرة يوم غد الاحد الموافق 30 يونيو في وقت يترقب فيه المواطنون الاعلان عن توافق نهائي بعد اشهر من الفراغ الدستوري الذي لا يحتمل الوطن استمراره اكثر من ذلك .

اننا انطلاقا من مسؤليتنا الوطنية والتاريخية ومع ايماننا بحق التغيير والتظاهر الا اننا ننبه الى خطورة الازمة التي تعيشها بلادنا كما اننا نحمل قوى الحرية والتغيير المسؤولية الكاملة عن اي روح تزهق في هذه المسيرة او اي خراب او ضرر يلحق بالمواطنين أو مؤسسات الدولة جراء تعطيل المرور واغلاق الطرق ومس المصالح العامة ومعاش الناس .

إختتم البيان رسالته كالتالي : 

عاش السودان امنا مستقرا وعاشت الثورة سندا للحق والفضيلة .
أعلام المجلس العسكري الانتقالي
٢٩ يونيو ٢٠١٩م

الموجز

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