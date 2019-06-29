أخبار عاجلة

السفيرة عزيزة - كلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية 2019 -
الصبح - آخر أخبار ( الفن - الرياضة - السياسة ) حلقة الأحد 30- 6 - 2019 -
#حديث_المساء | المنتخب يبدأ تدريبات بدنية استعدادً لمواجهة أوغندا في التاسعة من مساء اليوم -
#حديث_المساء | غداً.. بدء تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في بورسعيد.. -
مفاجأة.. عمرو دياب لم يتزوج دينا الشربيني حتى الان -
ثلاثة جرحى بإطلاق نار على موكب وزير شؤون النازحين اللبناني في جبل لبنان -
قرار كويتي بشأن ناصر الدويلة المتهم بالإساءة للسعودية -
الأخبار - ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من مخطط التقسيم وأعادت لها وجهها الحضاري -
السفيرة عزيزة - الرئيس السيسي: أصبحت مصر مركزا للإستقرار والأمن وسط محيط إقليمي شديد الاضطراب -
السفيرة عزيزة - تقرير ذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. الموجز

وفاة الفنان محمود جليفون

Google+ Print
وفاة الفنان محمود جليفون وفاة الفنان محمود جليفون

مصراوي

رحل عن عالمنا صباح اليوم السبت 29 يونيو، الفنان محمود جليفون عن عمر يناهز 74 عامًا.

وأكد الخبر في تصريحات خاصة لـ"مصراوي" الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، مضيفًا "الفنان محمود جليفون رحل وتم تشييع جنازته ودفنه في مقابر أسرته، ومن المقرر أن تتلقى أسرته العزاء تليغرافيًا".

محمود جليفون من مواليد 7 مارس 1945، شارك في عدد كبير من المسلسلات والسهرات التليفزيونية، منها: الجزء الأول من مسلسل "العصيان" بطولة الفنان محمود ياسين، "عائلة الأستاذ شلش" بطولة الفنان صلاح ذو الفقار، "تاجر السعادة" بطولة الفنان خالد...

الموجز

مواضيع متعلقة
مفاجأة.. عمرو دياب لم يتزوج دينا الشربيني حتى الان

مفاجأة.. عمرو دياب لم يتزوج دينا الشربيني حتى الان

الأزهر الشريف يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

الأزهر الشريف يهنئ الرئيس والشعب المصري بذكرى ثورة 30 يونيو

رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية: تصحيح العينات العشوائية مبشرة وإعلان النتيجة قريبا

رئيس لجنة النظام والمراقبة للشهادة الثانوية الأزهرية: تصحيح العينات العشوائية مبشرة وإعلان النتيجة قريبا

"سياحة البرلمان" تناقش الأسبوع المقبل ملف البوابات الإلكترونية بمطار القاهرة

"سياحة البرلمان" تناقش الأسبوع المقبل ملف البوابات الإلكترونية بمطار القاهرة