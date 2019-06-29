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حريق كبير يقترب من حقول النفط في شمال العراق

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© Photo / pixabay/skeeze

وحسب المصادر، أن الحريق نشب في أراضي زراعية في قرية أزهيلية التابعة لناحية القيارة جنوبي الموصل، مركز نينوى، شمال العاصمة بغداد.

وأكد أحد المصادر، والذي تحفظ الكشف عن اسمه، أن الحريق أصبح على مقربة من الحقول النفطية في القيارة، وتفصله عنها مساحة لا تقل عن 1500 متر تقريباً.

وشهدت ناحية القيارة الغنية بالثورات النفطية، نهاية الأسبوع الماضي حريقا هائلا داخل الشركة العامة لكبريت المشراق التابعة لوزارة الصناعة، ملتهما كميات من مادة الكبريت التي انتشرت سمومها حتى باتجاه القرى المجاورة والمناطق في داخل الموصل.

أعلن الناطق باسم وزارة الداخلية العراقية، العميد سعد معن، مقتل وإصابة 9 من عناصر الدفاع المدني بحريق "المشراق" في محافظة نينوى شمالي البلاد.

وقال معن، في بيان تلقته "سبوتنيك" يوم أمس الجمعة، إن فرق الدفاع المدني تمكنت من إبعاد خطر النيران عن المخزون الاستراتيجي للكبريت النقي، الذي يبلغ ملايين الأطنان من جبال الكبريت القريبة من موقع الحادث.

وأضاف معن: "على مدى أكثر من 48 ساعة متواصلة وعمل جاد، قدمت فرق الدفاع المدني ملحمة بطولية لمواجهة نيران وحمم الكبريت المشتعلة داخل حقول كبريت المشراق في محافظة نينوى"، لافتا إلى أن فرق الدفاع المدني أبعدت خطر النار عن الخزين الاستراتيجي للكبريت النقي، الذي يبلغ ملايين الأطنان".

وتابع "الدفاع المدني قدم إثر تلك المعركة الشرسة شهيدا وثمانية مصابين وهم يقارعون نيران الحريق".

وأعلن مدير ناحية الشورة، خالد الجار، في تصريح لـ"سبوتنيك"، مساء الأربعاء الماضي، السيطرة على الحريق داخل الشركة العامة لكبريت "المشراق" في ناحية القيارة، جنوبي الموصل، مركز نينوى.

وأفاد الجار، بوفاة أحد منتسبي الدفاع المدني، إثر انقلاب سيارة الإطفاء، أثناء وصول الفرق لإخماد الحريق، فيما أصيب عدد من رجال الأطفال بحالات اختناق، وكذلك من القوات الأمنية بينهم ضباط برتبة مقدم، وعريف.

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