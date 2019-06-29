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رئيس المجلس العسكري يكشف كواليس عزل البشير وسر خطاب 22 فبراير

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وذكر البرهان، بحسب صحيفة "الانتباهة" السودانية، أن البشير كان يجتمع بالقيادات العسكرية مرتين أسبوعيا بمقر وزارة الدفاع، وأن القيادات نصحته بمعالجة الأوضاع بعد تصاعد الاحتجاجات الشعبية.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

وأضاف "لكنه تجاهل كل هذا ما دفع القيادات العسكرية إلى إعداد مذكرة حملها إليه وزير الدفاع السابق الفريق عوض بن عوف تطالبه بالاستقالة من المؤتمر الوطني وحل الحزب وإعلان عدم ترشحه وتعطيل التعديلات الدستورية التي تتيح له الترشح، وكان مقررا إعلان تلك الخطوات في خطابه بالقصر الجمهوري في 22 فبراير/ شباط الماضي".

وتابع "لكن جهات أثرت فيه وعدلت موقفه، الأمر الذي دعا القيادات العسكرية والأمنية لاتخاذ قرار بعزله"، وأنه تم تكليفه بإبلاغ البشير بذلك وقام بالمهمة.

وأكد البرهان أن مدير جهاز الأمن السابق الفريق أول صلاح عبد الله قوش كان له دور فعال في ترتيبات إزاحة الرئيس المعزول عمر البشير والمشاركة في المذكرة التي رفعت إليه من القيادات العسكرية والأمنية، بجانب اتصالاته مع قوى الحرية والتغيير قبل عزل البشير.

وفي سياق متصل، كشف البرهان أن قوش غادر البلاد من دون علمهم، مضيفا أن المجلس العسكري طلب من قوش البقاء في منزله لمواجهة أية اتهامات محتملة، ولكنه غادر السودان دون علمهم وأنهم غير راضين عن ذلك.

وعن التحقيق مع قيادات ورموز النظام السابق المعتقلين في سجن ، قال البرهان إن الأمر بيد النائب العام، مبينا أن هناك بلاغات جنائية بتجاوزات مالية مدونة ضد ستة منهم، وأن من أسباب إقالة النائب العام السابق التباطؤ في سير التحقيقات.

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