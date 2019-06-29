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بوتين يخبر ولي العهد السعودي بخطط تبادل الآراء حول أسواق الطاقة

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بوتين يخبر ولي العهد السعودي بخطط تبادل الآراء حول أسواق الطاقة بوتين يخبر ولي العهد السعودي بخطط تبادل الآراء حول أسواق الطاقة

أوساكا- سبوتنيك وذكر بوتين، خلال اجتماعه مع ولي العهد على هامش قمة مجموعة العشرين في اليابان، "أنا سعيد لإتاحة الفرصة لي لتبادل الأفكار معك حول كيفية بناء عملنا المشترك في أسواق الطاقة العالمية".

كما أكد بوتين أنه بدأ بالفعل مناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك مع ولي العهد السعودي في اليوم السابق.

وأشار الرئيس الروسي إلى أن "هذا العمل [بشأن استقرار الوضع في سوق الطاقة] يتطور ويحقق نتائجه الإيجابية إلى حد كبير بفضل جهودك المستمرة. يسرني أن ألتقي [معك] وأن تتيح لي الفرصة للحديث عن كل هذه القضايا".

كما أكد الرئيس الروسي عزمه زيارة المملكة العربية في الخريف، متابعا "آمل أن تتم هذه الزيارة في الخريف، كما تم الاتفاق عليه".

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