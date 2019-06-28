أخبار عاجلة

سلطات الجزائر تضع 16 متظاهرا رهن الحبس المؤقت بسبب رفع أعلام الأمازيغ -
الشيخ خالد الجندي: الأزهر أكبر قلعة لحماية وسطية الإسلام -
الشيخ خالد الجندي: البابا تواضروس أنقذ مصر من الوقوع في الفتنة -
الشيخ خالد الجندي: الإخوان الإرهابية صناعة صهيونية.. وعيشونا فى عام الحزن -
عماد الدين حسين: الجماعات الإسلامية أول من كشف تنظيم الإخوان بالحديث عن أخونة الوظائف الحكومية -
العسكري السوداني: مستعدون للتفاوض الفوري مع المعارضة -
الصفدي يؤكد لجيفري أن بلاده تشجع العودة الطوعية للاجئين السوريين -
محسن عادل: اختفاء السلع وتهريب البضائع كان من أسباب خروج الملايين ضد الإخوان في 30 يونيو -
#حديث_المساء | عماد الدين حسين: علاقات مصر الخارجية ازدهرت عقب ثورة 30 يونيو -
السيسي يعود إلى أرض الوطن عقب المشاركة في قمة مجموعة العشرين باليابان -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

المسماري: أوامر بالقبض على جميع الأتراك في ليبيا

Google+ Print
المسماري: أوامر بالقبض على جميع الأتراك في ليبيا المسماري: أوامر بالقبض على جميع الأتراك في ليبيا

وقال المسماري في المؤتمر الصحفي الذي عقد مساء اليوم الجمعة: "هنالك تدخل تركي قطري لصالح الميليشيات في طرابلس من الجو والبحر والبر "،  مضيفا "سنسقط مشروع تنظيم الإخوان الإرهابي في ليبيا". 

وأضاف: "تركيا وفرت غطاء جويا بطائرات مسيرة خلال اقتحام الميليشيات مدينة غريان".

وتابع: "الأهداف التركية في ليبيا تعتبر أهدافا معادية"، مضيفا: "أصدرنا أوامر باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية، سنستهدف أي نقطة على الأرض تتعامل مع تركيا. 

كما أصدر الجيش الليبي أوامر بحظر رحلات الطيران من أي مطار ليبي إلى تركيا.

وكان الجيش الوطني الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر أعلن في الرابع من نيسان/أبريل الماضي إطلاق عملية للقضاء على الجماعات المسلحة والمتطرفة التي وصفها بـ "الإرهابية" في العاصمة طرابلس، والتي تتواجد فيها حكومة الوفاق المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج، الذي أعلن ما أسماها "حالة النفير" لمواجهة الجيش واتهم حفتر بـ "الانقلاب على الاتفاق السياسي للعام 2015".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
سلطات الجزائر تضع 16 متظاهرا رهن الحبس المؤقت بسبب رفع أعلام الأمازيغ

سلطات الجزائر تضع 16 متظاهرا رهن الحبس المؤقت بسبب رفع أعلام الأمازيغ

الصفدي يؤكد لجيفري أن بلاده تشجع العودة الطوعية للاجئين السوريين

الصفدي يؤكد لجيفري أن بلاده تشجع العودة الطوعية للاجئين السوريين

العسكري السوداني: مستعدون للتفاوض الفوري مع المعارضة

العسكري السوداني: مستعدون للتفاوض الفوري مع المعارضة

ثلاثة جرحى بإطلاق نار على موكب وزير شؤون النازحين اللبناني في جبل لبنان

ثلاثة جرحى بإطلاق نار على موكب وزير شؤون النازحين اللبناني في جبل لبنان