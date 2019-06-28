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ترامب: لسنا في عجلة من أمرنا في التعامل مع أزمة إيران

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ترامب: لسنا في عجلة من أمرنا في التعامل مع أزمة إيران ترامب: لسنا في عجلة من أمرنا في التعامل مع أزمة إيران

أحمد قاسم
قال الرئيس الأمريكي دونالد ، اليوم الجمعة، إن الولايات المتحدة ليست على عجلة من أمرها في التعامل مع ملف إيران وتصرفاتها الاستفزازية في منطقة الخليج، فضلًا عن تعهدها الأخير في الحد من التزاماتها النووية.

وكان مسئولون بالبيت الأبيض أكدوا، الاثنين الماضي، أن ترامب ن هذا الأسبوع، على أن يكون الملف الإيراني حاضرا في هذه اللقاءات.


من جانبه أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أنه سيلتقي ترامب "على انفراد" على هامش قمة مجموعة العشرين لمناقشة الملف الإيراني، مضيفًا: "سأجري على هامش مجموعة العشرين سلسلة اتصالات، وسأعقد...

الموجز

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