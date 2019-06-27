ترند الموجز || هذه الفئة لا تسري عليها إجازة 30 يونيو .. موعد انكسار الموجة الحارة .. تفاصيل تفجير تونس

الموجز - إعداد - محمد علي هاشم

أصدر الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قرارًا بأن يكون يوم الأحد المقبل، الموافق 30 يونيو إجازة رسمية مدفوعة الأجر في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام والخاص، بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو.

ونص القرار على أنه لا تسري هذه الإجازة على جميع أعمال الامتحانات في المدارس والمعاهد والجامعات، وتستمر وفقًا للمواعيد المقررة.(المصدر)

الأرصاد: انكسار الموجة الحارة غدا لمدة 72 ساعة والقاهرة تسجل 37 درجة



أشار رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وفقاً لما نشره اليوم السابع، إلى أن درجات الحرارة العظمى بالقاهرة تصل 40 درجة اليوم وتصل فى جنوب البلاد إلى 47 درجة ، لافتا إلى استمرار الارتفاع فى نسب الرطوبة وهو ما يزيد الاحساس بحرارة الجو .

وكشف الدكتور أحمد عبد العال رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن اليوم الخميس هو ذروة الموجة الحارة التى تتعرض لها البلاد فى ظل استمرار الارتفاع الملحوظ فى درجات الحرارة.

وطمأن رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، المواطنين بانكسار الموجة الحارة وانخفاض فى درجات الحرارة بداية من غدا الجمعة طقس الويك إند بمعدل 3 درجات حيث يتوقع أن تصل درجات الحرارة العظمى بالعاصمة 37 درجة ، لافتا إلى أن هذا الانخفاض يستمر على مدار ال 72 ساعة المقبلة .

شاهين يحذر

وكان محمود شاهين، مدير مركز التحاليل والتنبؤات بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، قد حذر المواطنين، من التعرض لأشعة الشمس المباشرة فترات طويلة لتجنب التعرض لضربة شمس؛ بسبب ارتفاع درجات الحرارة بحسب ما نشره مصراوي .

ونصح شاهين ، اليوم، المواطنين بزيادة معدلات شرب المياه والسوائل خلال ساعات النهار نتيجة ارتفاع درجات الحرارة ونسب الرطوبة التي تشهدها البلاد، وارتداء الملابس القطنية، وعدم التواجد في أماكن سيئة التهوية والمنافذ المغلقة.

وناشد المواطنين بعدم الوقوف في الأماكن المزدحمة قدر الإمكان حفاظا على الأطفال ومرضى ضيق التنفس وكبار السن، مع ارتداء غطاء واقي للرأس "كاب أو شمسية" خلال ساعات النهار.

وبالنسبة للسائقين، نصح شاهين، بالحذر أثناء القيادة فترة تكون الشبورة، وضبط إطارات السيارات بسبب الحرارة المرتفعة، وعدم ملء "التنك" بالبنزين للنهاية حتى يسمح لامتداد السوائل والبخار للخارج. (المصدر)

تونس تشتعل .. تفاصيل تفجير تونس بعد بلاغ عن هجوم مسلح على محطة إرسال تليفزيوني.. وانفجار ثان يضرب العاصمة



أكدت وسائل الإعلام التونسية اليوم، الخميس، أن تفجيرا انتحاريا استهدف سيارة شرطة في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة التونسية، ما أدى لسقوط 2 مصابين من صفوف قوات الأمن التونسيةبحسب ما نشره صدى البلد .

وقالت وسائل الإعلام التونسية إن التفجير وقع بعد الإبلاغ عن هجوم مسلح سيقع بمحطة إرسال تليفزيوني جنوبي البلاد.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشر صور العملية الإرهابية في منطقة باب بحر في العاصمة ضد الشرطة التونسية.

وأصدرت وزارة الدفاع الوطني بتونس بيانا جاء فيه أن الهجوم وقع في حدود الساعة الثالثة و30 دقيقة بتوقيت تونس فجر اليوم، الخميس.

بعد سقوط مصابين.. انفجار ثان يضرب العاصمة التونسية

وقع تفجير ثان في العاصمة التونسية قبل قليل .

وأكدت وسائل الإعلام التونسية قبل قليل استهدف تفجير انتحاري لـ سيارة شرطة في شارع الحبيب بورقيبة بوسط العاصمة التونسية.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" نشر صور العملية الإرهابية في منطقة باب بحر في العاصمة ضد الشرطة التونسية.

وأصدرت وزارة الدفاع الوطني بـ تونس بيانا جاء فيه إن الهجوم وقع في حدود الساعة الثالثة و30 دقيقة بتوقيت تونس فجر اليوم الخميس".

ونشرت سكاي نيوز منذ قليل رواية شهود عن دوي انفجار ضخم تردد في المنطقة، فيما ذكرت الداخلية التونسية أن رجلي أمن وثلاثة مدنيين أصيبوا، في التفجير.

في المقابل، كشفت مصادر محلية إصابة 4 أشخاص ومقتل آخرين، لم يحدد عددهم بعد، في الانفجار الأول.

أما الانفجار الثاني فاستهدف وحدة مكافحة الإرهاب في الشارع الرئيسي بالعاصمة تونس. ولم يعرف بعد ما إذا كان التفجير الثاني خلف خسائر بشرية. (المصدر)