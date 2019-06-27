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إعلام: اجتماع عاجل للبرلمان التونسي وسط غموض حول الحالة الصحية للرئيس

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إعلام: اجتماع عاجل للبرلمان التونسي وسط غموض حول الحالة الصحية للرئيس إعلام: اجتماع عاجل للبرلمان التونسي وسط غموض حول الحالة الصحية للرئيس

وبحسب إذاعة "شمس.إف.إم" المحلية، فإن الاجتماع للتشاور بخصوص الأوضاع العامة بالبلاد إثر سلسلة عمليات إرهابية، فضلا عن تدهور الحالة الصحية لرئيس الجمهوربة الباجي قائد السبسي.

ونقلت "" التونسية عن نائب بكتلة "الائتلاف الوطني" فضل عدم الكشف عن اسمه، قوله إن أغلب نواب الشعب توجهوا على عجل إلى مقر البرلمان بباردو.

وأضاف أنهم "في انتظار رئيس المجلس محمد الناصر المتغيب منذ أيام بسبب وعكة صحية للإشراف على الاجتماع".

وتابع أن "الاجتماع مخصص للتداول في كل التطورات التي شهدتها البلاد منذ صبيحة اليوم".

يتبع…

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