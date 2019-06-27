أمريكا تعلن "المستثنيات" من العقوبات ضد إيران

وقال منوتشين في مقابلة مع شبكة "سي.إن.بي.سي" أمس الأربعاء، إن "العقوبات ليست الأداة الوحيدة المتاحة، بل لدينا الكثير من السبل، إلا أن العقوبات الجارية تؤتي أكلها ولذا سنستمر بتطبيق هذه العقوبات".

وردا على سؤال حول ردود الفعل الإيرانية المنفعلة على العقوبات الجديدة، قال منوتشين إن "كل هذا يدل على أن العقوبات باتت تأتي بنتائج".

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وأكد ما صرح به وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول استهداف العقوبات 80% من الاقتصاد الإيراني، قائلا: "نحاول رفع العقوبات الأمريكية ضد إيران بنسبة 100% ضد اقتصادهم".

وأضاف "يجب أن أضيف أن جميع الخدمات الإنسانية مستثناة من هذه العقوبات لأن قضيتنا ليست هي الشعب الإيراني. نحن نواجه النظام الحاكم في إيران".

يذكر أن العقوبات الأمريكية الجديدة استهدفت المرشد الإيراني نفسه والمؤسسات المرتبطة به والدوائر التي تعمل تحت إشرافه، بالإضافة إلى 8 من قادة الحرس الثوري.

وتأتي هذه العقوبات في أعقاب زيادة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وقيام الحرس الثوري بإسقاط طائرة أمريكية بدون طيار، فوق مياه الخليج العربي، الأسبوع الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب امتنع عن توجيه ضربة عسكرية محدودة لإيران، ولا يزال يقول بأنه مصر علي التفاوض مع النظام الإيراني شرط أن يتصرف كدولة طبيعية وأن يتوقف عن محاولة الوصول إلى الأسلحة النووية وانتشار الصواريخ ودعم الإرهاب.