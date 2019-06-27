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أمريكا تعلن "المستثنيات" من العقوبات ضد إيران

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وقال منوتشين في مقابلة مع "سي.إن.بي.سي" أمس الأربعاء، إن "العقوبات ليست الأداة الوحيدة المتاحة، بل لدينا الكثير من السبل، إلا أن العقوبات الجارية تؤتي أكلها ولذا سنستمر بتطبيق هذه العقوبات".

وردا على سؤال حول ردود الفعل الإيرانية المنفعلة على العقوبات الجديدة، قال منوتشين إن "كل هذا يدل على أن العقوبات باتت تأتي بنتائج".

© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader

وأكد ما صرح به وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو حول استهداف العقوبات 80% من الاقتصاد الإيراني، قائلا: "نحاول رفع العقوبات الأمريكية ضد إيران بنسبة 100% ضد اقتصادهم".

وأضاف "يجب أن أضيف أن جميع الخدمات الإنسانية مستثناة من هذه العقوبات لأن قضيتنا ليست هي الشعب الإيراني. نحن نواجه النظام الحاكم في إيران".

يذكر أن العقوبات الأمريكية الجديدة استهدفت المرشد الإيراني نفسه والمؤسسات المرتبطة به والدوائر التي تعمل تحت إشرافه، بالإضافة إلى 8 من قادة الحرس الثوري.

وتأتي هذه العقوبات في أعقاب زيادة التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وقيام الحرس الثوري بإسقاط طائرة أمريكية بدون طيار، فوق مياه الخليج العربي، الأسبوع الماضي.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد امتنع عن توجيه ضربة عسكرية محدودة لإيران، ولا يزال يقول بأنه علي التفاوض مع النظام الإيراني شرط أن يتصرف كدولة طبيعية وأن يتوقف عن محاولة الوصول إلى الأسلحة النووية وانتشار الصواريخ ودعم الإرهاب.

 

 

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