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قطريليكس يكشف مخطط قطر لإنشاء المدينة الإعلامية الجديدة

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قطريليكس يكشف مخطط قطر لإنشاء المدينة الإعلامية الجديدة قطريليكس يكشف مخطط قطر لإنشاء المدينة الإعلامية الجديدة

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كشف موقع قطريليكس، عن المخطط القطرى الجديد والذى ينشأه تنظيم الحمدين لخدمة مخططه التخريبي، من خلال إنشاء المدينة الإعلامية التى يؤسسها النظام القطرى للدفاع عن جماعاته الإرهابية والإساءة للدول العربية، استمرار للنهج الذى تسير عليه قناة الجزيرة القطرية .
الموقع قال فى تقرير به أن هذه المدينة هى أداة جديدة لنشر الفتن فى المجتمعات، والتى أوكل لرئاسة مدير مكتب الاتصال بالامارة، وعدد من المقربين للنظام القطرى، لتحسين صورته فى المجتمع، مخصص لها ميزانية ضخمة للدفاع عن جماعات التطرف وترديد الاكاذيب .

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