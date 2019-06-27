ندوات للمعارضة القطرية فى هولندا لكشف انتهاكات تميم ضد قبيلة "الغفران"

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كشف المعارض القطرى، جابر الكحلة المرى، عن تنظيم المعارضة القطرية عدة ندوات فى هولندا، من أجل كشف انتهاكات النظام القطرى ضد قبيلة الغفران القطرية وسحب الجنسية من أفراد تلك العائلة.

وقال المعارض القطرى، فى تغريدة له عبر حسابه الشخصى على "تويتر": من لاهاى هولندا، ندوات واجتماعات عن عديمى الجنسية من القطريين، سوف نشارك فى طرح حقوق قبيلة الغفران فى قطر وتعنت حكومة قطر فى مواصلة انتهاك حقوق الإنسان ونقض المعاهدات المصادق عليها.

وتابع جابر الكحلة المرى: ندوات حقوقية فى هولندا عن عديمى الجنسية، سوف نطرح قضية انتهاك حقوق قبيلة...