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نائب: مبادرة "أسيوط بلا أمية" نموذج يحتذى لباقى المحافظات

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نائب: مبادرة "أسيوط بلا أمية" نموذج يحتذى لباقى المحافظات نائب: مبادرة "أسيوط بلا أمية" نموذج يحتذى لباقى المحافظات

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أشاد النائب ممتاز دسوقى، عضو مجلس النواب، بمبادرة اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط، لمحو أمية 123 ألف مواطن بمختلف قرى ومراكز المحافظة، واصفا هذه الخطوة بأنها نموذج يحتذى به فى المحافظات الآخرى، وأن هذه المبادرة إذا اكتملت لها الأسباب سوف تحقق طفرة كبيرة فى المحافظة التى تعانى معظم قراها من الفقر الشديد، ويحدث تسرب من التعليم خاصة للإناث والأطفال.
وأضاف النائب أن الأمية أصبحت وباءً كامناً، وأنها تعد من أبرز المشاكل التى تعانى منها ، حيث تتمثل أمية الرجال بنسبة 33% والنساء بنسبة 40%، وهى نسبة كبيرة توضح حجم المشكلة، وهى من...

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