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صور.. "محلية البرلمان" تلتقى مسئولى البحيرة.. والمحافظ: رددنا أملاك الدولة

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صور.. "محلية البرلمان" تلتقى مسئولى البحيرة.. والمحافظ: رددنا أملاك الدولة صور.. "محلية البرلمان" تلتقى مسئولى البحيرة.. والمحافظ: رددنا أملاك الدولة

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اختتمت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، منذ قليل، زيارتها الميدانية لمحافظة البحيرة، والتي بدأتها صباح الأربعاء، وتفقدت خلالها عدد من المشروعات التي يتم تنفيذها في المحافظة، وبعض الإنجازات، حيث اختتم الوفد البرلماني الزيارة بلقاء مع اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، والمسئولين التنفيذيين بالمحافظة.
وشهد اللقاء تكريم المحافظة للمهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، ومنحه درع المحافظة، ووجه المحافظ ومسئولو المحافظة الشكر للسجيني واللجنة ونواب البحيرة، علي التنسيق والتعاون الدائم مع...

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