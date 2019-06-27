أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: خلط الدين بالسياسة أدى إلى كوارث على يد علماء السوء -
السفيرة عزيزة - كلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية 2019 -
الشيخ خالد الجندي في ذكرى ثورة 30 يونيو: أعادتنا إلى ديننا ووطننا -
#حديث_المساء | ثورة 30 يونيو أنقذت مصر من جماعة كانت تسعى لتحقيق مجدها الشخصي -
#حديث_المساء | ياسمين عز: كل التحية والتقدير لكل مصري يحلم بمستقبل أفضل لبلده -
"تداول" السعودية تحقق 285 مليون ريال أرباحاً خلال 2018 -
سوق الأسهم السعودية يرتفع 3.58% خلال يونيو..ويربح 81 مليار ريال -
السفيرة عزيزة - كلمة الرئيس السيسي في احتفالية تكريم المرأة المصرية 2019 -
الصبح - آخر أخبار ( الفن - الرياضة - السياسة ) حلقة الأحد 30- 6 - 2019 -
#حديث_المساء | المنتخب يبدأ تدريبات بدنية استعدادً لمواجهة أوغندا في التاسعة من مساء اليوم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

"أذن البحر"... ماذا قدمت كوريا الجنوبية لمحمد بن سلمان

Google+ Print
"أذن البحر"... ماذا قدمت كوريا الجنوبية لمحمد بن سلمان "أذن البحر"... ماذا قدمت كوريا الجنوبية لمحمد بن سلمان

وشملت قائمة الطعام الكورية عدد من الأصناف التي قدمت لولي العهد والوفد المرافق له، وأبرزها طبق "أذن البحر المبخر" من جزيرة تشونغ سان.

وقدمت قائمة الطعام باللغتين العربية والكورية، واحتوت على لائحة تضم الحساء المصنوع من 5 أنواع من الحبوب، وقائمة من الحلويات، وشاي "أوميغا" التقليدي الكوري.

​وحضر ومأدبة غداء في البيت الأزرق رؤساء الشركات الكبرى في كوريا الجنوبية بما فيها "سامسونغ" و"هيونداي" و"إل جي" ومجموعة "إس كيه".

واستمرت الزيارة الرسمية لولي العهد السعودي إلى سيئول يومين، وأجرى ابن سلمان محادثات مع المسؤولين الكوريين تشمل القضايا ذات الاهتمام المشترك كما حضر توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين.

 

SputnikNews

مواضيع متعلقة
ثلاثة جرحى بإطلاق نار على موكب وزير شؤون النازحين اللبناني في جبل لبنان

ثلاثة جرحى بإطلاق نار على موكب وزير شؤون النازحين اللبناني في جبل لبنان

قرار كويتي بشأن ناصر الدويلة المتهم بالإساءة للسعودية

قرار كويتي بشأن ناصر الدويلة المتهم بالإساءة للسعودية

آلاف السودانيين يتوجهون في مسيرة إلى وزارة الدفاع بالخرطوم

آلاف السودانيين يتوجهون في مسيرة إلى وزارة الدفاع بالخرطوم

صحيفة: الحشد الشعبي يخلي مواقعا شرق سوريا والعشائر تبدأ بتشكيل قوات رديفة

صحيفة: الحشد الشعبي يخلي مواقعا شرق سوريا والعشائر تبدأ بتشكيل قوات رديفة