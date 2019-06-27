أخبار عاجلة

يوتيوب تتيح لك التحكم بمقاطع الفيديو المقترحة -
جوجل تطلق ميزة الحذف التلقائي لسجل المواقع وأنشطة الويب -
النفط يتراجع مع ترقب قمة العشرين واجتماع أوبك -
المؤشر السعودي يواصل مكاسبه في المستهل.. بدعم القطاعات الكبرى -
الذهب يواصل الخسائر عالمياً ويفقد 9 دولارات -
الكويت تدين استهداف السعودية وترحب بموقف مجلس الأمن -
المبعوث الأممي في اليمن يقدم تعهدات للحكومة الشرعية -
8 الصبح - الكشف على 458 مريضا في قافلة جامعة الإسكندرية بسيدي براني -
8 الصبح - محافظ الجيزة: مواجهة حازمة لمظاهر العنف مع الجمال بسوق برقاش -
8 الصبح - المكسيك تبيع ممتلكات أباطرة المخدرات في مزاد لدعم الفقراء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

السعودية تقدم كل التسهيلات اللازمة للحجاج العراقيين

Google+ Print
السعودية تقدم كل التسهيلات اللازمة للحجاج العراقيين السعودية تقدم كل التسهيلات اللازمة للحجاج العراقيين

وذكر بيان لمكتب رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أن "رئيس مجلس النواب استقبل، اليوم، السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري، وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات العراقية واستعدادات موسم الحج لهذا العام، والترتيبات اللازمة لتسهيل إجراءات الحجاج العراقيين"، كما نقل موقع "السومرية".

اقرأ أيضا: بعد انقطاع 30 عاما… السفير السعودي في العراق يمنح تأشيرة الحج من بغداد

وشدد الشمري خلال اللقاء، على أن "بلاده تحرص على تطوير علاقاتها مع العراق، وأنها ستقدم كل التسهيلات اللازمة للحجاج العراقيين هذا العام".

من جانبه، أشار الحلبوسي، إلى "ضرورة تطويرها وتوسيع آفاق التعاون في جميع المجالات بما يخدم مصلحة البلدين".

SputnikNews

مواضيع متعلقة
الكويت تدين استهداف السعودية وترحب بموقف مجلس الأمن

الكويت تدين استهداف السعودية وترحب بموقف مجلس الأمن

"جزيرة تكافل" وسوليدرتي السعودية يدرسان الاندماج

"جزيرة تكافل" وسوليدرتي السعودية يدرسان الاندماج

السعودية تقدم كل التسهيلات اللازمة للحجاج العراقيين

السعودية تقدم كل التسهيلات اللازمة للحجاج العراقيين

"جزيرة تكافل" وسوليدرتي السعودية يوقعان مذكرة لدراسة الاندماج

"جزيرة تكافل" وسوليدرتي السعودية يوقعان مذكرة لدراسة الاندماج