تعلن شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن توقيع مذكرة تفاهم مع شركة سوليدرتي السعودية للتكافل("شركة سوليدرتي").

بند توضيح مقدمة تعلن شركة الجزيرة تكافل تعاوني عن قيامها بتوقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة سوليدرتي السعودية للتكافل بتاريخ 23 /10/ 1440 هجري (الموافق لـ 2606 2019 ميلادي) وذلك لتقييم جدوى اندماج الشركتين. وستقوم الشركتان ببدء عملية التحقق والفحص للنواحي الفنية والمالية والقانونية و الاكتوارية و الدخول في مناقشات غير ملزمة فيما يتعلق بتفاصيل الأحكام والشروط لعملية الاندماج المقترحة.

واتفقت شركة الجزيرة تكافل تعاوني وشركة سوليدرتي على انه في حال نجاح مشروع الاندماج سيتم اتمام الاندماج بطريق مبادلة الاسهم بحيث ستقوم شركةالجزيرة تكافل تعاوني عند اكتمال الاندماج باصدار أسهم جديدة لمساهمي شركة سوليدرتي مقابل كافة الاسهم المصدرة في شركة سوليدرتي.

كما اتفقت الشركتان بشكل مبدأي على أن أساس التقييم سيكون باستخدام القيمة الدفترية لحقوق الملكية (Equity Book value) ،بعد اجراء التعديلات التي سيتم الاتفاق عليها تبعا لنتائج الفحص وعملية التحقق ،وعلى أن نسبة التبادل (swap ratio) ما بين شركةالجزيرة تكافل تعاوني ومساهمى شركة سوليدرتي سيتم احتسابها باستخدام القيمة الدفترية المُعدلة للسهم لكل من الشركتين (Adjusted book value per share ) بحسب تاريخ يتفق عليه كلا الطرفين.

وقد قامت شركة الجزيرة تكافل تعاوني بتعيين شركة الجزيرة للأسواق المالية(الجزيرة كابيتال) كمستشار مالي لها في عملية الاندماج المقترحة.

تاريخ توقيع المذكرة 1440-10-23 الموافق 2019-06-26 الجهة التي تم التوقيع معها شركة سوليدرتي السعودية للتكافل موضوع المذكرة دراسة جدوى الإندماج بين شركتي الجزيرة تكافل تعاوني و شركة سوليدرتي السعودية للتكافل. مدة المذكرة ينتهي العمل بمذكرة التفاهم بتوقيع الشركتين على اتفاقية الاندماج أو بعد انقضاء الربع الأول من عام 2020 ، أيهما أسبق. أطراف ذات علاقة شركة الجزيرة للأسواق المالية (الجزيرة كابيتال) الأثر المالي ستستمر شركة الجزيرة تكافل تعاوني باعلان اية تطورات جوهرية بشأن عملية الاندماج المقترحة وحسب القوانين والتعليمات ذات العلاقة.

وأثناء ذلك، تعتزم شركة الجزيره تكافل تعاونى الاستمرار بممارسة أعمالها حسب المعتاد لحين الانتهاء من عملية الاندماج المقترحة.

معلومات اضافية تعد عملية الاندماج المقترحة مشروطة باكتمال عمليات التحقق والفحص على نحو يكون متوافقا مع متطلبات كافة الاطراف ذات العلاقة، وبشرط الاتفاق على الشروط والاحكام النهائية لاتفاقية الاندماج، وبشرط الحصول على الموافقات النظامية للجهات المختصة وموافقة الجمعيات العامة لشركة الجزيرةتكافل تعاوني و لشركة سوليدرتي. علما بان الدخول في مذكرة التفاهم لا يعني بأن الشركتين ستوافقان على عملية الاندماج المقترحة.

سيتم اصدار اعلانات جديدة بهذا الصدد عندما يلزم ذلك.