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الحكومة اليمنية تلغي تحرير سوق المشتقات النفطية وتحصر استيرادها على مصافي عدن

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القاهرة — سبوتنيك. ووفقا لوكالة الأنباء اليمنية "سبأ" التي تبث من الرياض وعدن، ألزمت "جميع التجار بما فيهم شركة النفط اليمنية بالشراء من شركة مصافي عدن لجميع احتياجاتهم من المشتقات النفطية بالريال اليمني وليس بالعملة الأجنبية".

© AP Photo / Hani Mohammed

وأكدت أن "القرار يهدف إلى الحفاظ على الاقتصاد الوطني واستقرار العملة الوطنية والحد من نشاط السوق السوداء وضمان عدم تكرار أزمات المشتقات النفطية في جميع المحافظات".

وأشارت إلى أن القرار سيصبح سار من تاريخ صدوره، حيث سيسمح للتجار في كافة المحافظات استكمال إجراءات استيراد الناقلات التي تم شحنها قبل تاريخه.

ويأتي الإجراء الحكومي بعد أيام من إعلان اللجنة الاقتصادية إيقاف استيراد النفط من موانئ سلطنة عمان والعراق وميناء الحمرية في إمارة الشارقة بالإمارات، في إطار عملية "تهدف إلى الحد من التلاعب في المواصفات، والتجارة غير القانونية للمشتقات النفطية إلى اليمن".

وأصدر الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، في الخامس من مارس/ آذار العام الماضي، مرسوما تضمن تحرير سوق المشتقات النفطية، والسماح لجميع الشركات والأفراد، بعمليات الاستيراد والبيع في كافة الموانئ اليمنية بما فيها الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله "الحوثيين"، بهدف تسهيل الإجراءات التجارية لدخول احتياجات الشعب اليمني وتخفيف الموارد الأساسية بما فيها المشتقات النفطية.

SputnikNews

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