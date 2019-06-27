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احتفالات الجماهير المصرية ببورسعيد بعد الفوز على الكونغو
-
الخميس 27 يونيو 2019 02:08 صباحاً
"اسأل جوجل".. ترتيب مجموعة مصر بأمم إفريقيا بعد نهاية الجولة الثانية
-
الخميس 27 يونيو 2019 02:08 صباحاً
رابح ماجر:أداء مصر يتحسن وصلاح سيتألق في المباريات القادمة
-
الخميس 27 يونيو 2019 01:36 صباحاً
خالد بيومي : من حق الجماهير البحث عن أداء جيد مع الإنتصار
-
الخميس 27 يونيو 2019 01:36 صباحاً
وصول منتخب مصر إلى مقر الإقامة عقب الفوز على الكونغو
-
الخميس 27 يونيو 2019 01:35 صباحاً
هنا إفريقيا - الأربعاء 26 يونيو 2019 - الحلقة الكاملة
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الخميس 27 يونيو 2019 01:35 صباحاً
جوزيه يكشف التغييرات بين أداء مصر أمام زيمبابوي والكونغو
-
الخميس 27 يونيو 2019 01:14 صباحاً
جوزيه يكشف الفارق بين أداء عبد الله السعيد ووليد سليمان
-
الخميس 27 يونيو 2019 01:14 صباحاً
شبكة عيون الإخبارية
فيديو
Mbc مصر
رابح ماجر:أداء مصر يتحسن وصلاح سيتألق في المباريات القادمة
فيديو
Mbc مصر
الخميس 27 يونيو 2019 01:36 صباحاً
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فيديو ، عيون ، أخر الأخبار
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