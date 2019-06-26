تعرض قاعدة حميميم الروسية لهجوم باستخدام طائرات مسيرة

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وقال باكين، في السادس والعشرين من حزيران/يونيو، ومع حلول ظلام تلك الليلة، حاول المسلحون من الجماعات غير الشرعية مهاجمة القاعدة الجوية الروسية "حميم"، باستخدام طائرات مسيرة. وقامت أنظمة الدفاع الجوي الروسية بتحديد وتدمير اثنتين من الطائرات المسيرة التي كانت تقترب من القاعدة الجوية الروسية من الاتجاه الجنوبي الغربي.

يذكر أن بقايا تنظيم "جبهة النصرة" (المحظورة في روسيا) تتمركز في منطقة إدلب، والتي يوجه، من خلالها، متشددوها ضربات استفزازية ضد المناطق المجاورة ويهددون قاعدة "حميميم" العسكرية الروسية.

وكان الجيش السوري قد بدأ مؤخرا عملية عسكرية واسعة النطاق لتحرير ريف حماة الشمالي والشمالي الغربي المتاخم لمحافظة إدلب، تمكّن خلالها من استعادة عدد من البلدات والتلال الاستراتيجية، أهمها مزرعة الراضي والبانة الجنابرة، وتل عثمان، التي مهدت للسيطرة على كفر نبودة وقلعة المضيق، المنطقتين الاستراتيجيتين.