باراك يعلن ترشحه لرئاسة وزراء إسرائيل: حان الوقت لإنهاء حكم نتنياهو "الفاسد"

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أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق إيهود باراك اليوم الأربعاء العودة إلى الساحة السياسية بصفته زعيما لحزب جديد في الانتخابات الإسرائيلية المقبلة، قائلا إن الوقت حان لإنهاء حكم بنيامين نتنياهو "الفاسد"؛ حسب "رويترز".

وحل الكنيست نفسه الشهر الماضي وحدد موعدا لإجراء انتخابات بعد أن فشل نتنياهو، الذي يقود حزب ليكود اليميني، في تشكيل ائتلاف حاكم بعد الانتخابات التي أجريت في أبريل/ نيسان والتي لم يفز فيها أي حزب بأغلبية برلمانية.

وقال معلقون سياسيون إن عودة باراك، الذي كان يقود حزب "العمل" اليساري، للمشهد السياسي قد تؤدي لانقسام تيار يسار الوسط وتضر بفرص أقوى منافس لنتنياهو بيني جانتس، زعيم حزب "أزرق أبيض"، مما يؤدي إلى هزيمته في الانتخابات التي ستجرى يوم 17 سبتمبر/ أيلول.

وقال باراك (77 عاما) خلال مؤتمر صحفي "جئنا هنا اليوم لنعلق على ما يحدث حولنا ونعلن إنشاء حزب جديد". ولم يكشف الاسم الذي سيحمله الحزب لكنه لمح إلى أنه ربما يتحالف مع أحزاب وسطية ويسارية لهزيمة ليكود.

وكان باراك قد أعلن اعتزاله العمل السياسي في إسرائيل في نوفمبر/ تشرين الثاني من عام 2012، بعد أن شغل منصب رئيس الوزراء ووزير الدفاع، كما ترأس حزب "العمل" الإسرائيلي.