أخبار عاجلة

الملك يؤكد على وقوف الأردن الكامل إلى جانب الأشقاء الفلسطينيين -
فيديو.. رسالة قوية من ابن عم الشهيد النقيب مصطفي عثمان..ماذا قال -
لعلهم يفقهون - الشيخ رمضان عبد المعز يوضح كيف افتتح الله بدايات السور -
قوات الوفاق تعلن سيطرتها على "غريان" وجيش حفتر يؤكد استمرار الاشتباكات -
إيزيدية ناجية من "داعش"... من الأكثر أملا في العالم (صور+ فيديو) -
برنامج اليوم - ليفربول يدعم محمد صلاح قبل مواجهة الكونغو -
برنامج اليوم - جمال عبد الحميد : استبعاد عمرو وردة قرار صحيح تأخر كثيرا -
برنامج اليوم - جمال عبد الحميد : منتخب مصر يجيد اللعب في البطولات المجمعة -
السفيرة عزيزة - جدال ظريف بين "سالي شاهين" و"نهى عبد العزيز" في فن التعامل مع الزوج -
مع أو ضد استبعاد عمرو وردة من المنتخب؟ -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. الموجز

بمشاركة 8 دول..الأهرام تستضيف ملتقى شادو الدولي الثاني للفن التشكيلي

Google+ Print
بمشاركة 8 دول..الأهرام تستضيف ملتقى شادو الدولي الثاني للفن التشكيلي بمشاركة 8 دول..الأهرام تستضيف ملتقى شادو الدولي الثاني للفن التشكيلي


الموجز

أعلن المركز الدولي لرواد الفن التشكيلي عن تنظيم النسخة الثانية من ملتقى شادو الدولي الثاني بقاعة مؤسسة الأهرام للفنون خلال الفترة من 14 يوليو وحتي 18 من نفس الشهر وذلك بمشاركة ثمان دول عربية.
وأكدت رانيا سعيد منسق المعرض أنه تقرر مد قبول الأعمال المشاركة حتي يومي 9 و 10 من الشهر القادم وأن أبرز شروط الأعمال المشاركة أن تكون حديثة التنفيذ وأن يكون قياسها لايزيد عن 70 في 50 للوحات ومتر في متر للأعمال النحتية.
أوضحت أن الدول التي أعلنت مشاركتها هي ( الميعاد من ١٠ الى ١٤ يوليو بقاعة الاهرام للفنون مبنى جريدة الاهرام الحديث ، بمشاركه ٨ دول عربية  ( سوريا ، العراق ، السعوديه ، الاردن ، اليمن ، البحرين ، الجزائر ، ) وتقرر تشكيل لجنة تحكيم من بعض أساتذة الجامعات المصرية ، وكبار الفنانين التشكيليين .
أكدت أن الفائز سيحصل علي أوسكار المعرض بالإضافة لثلاث جوائز لأفضل ثلاث أعمال مشاركة .

الموجز

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
برنامج اليوم - جمال عبد الحميد : منتخب مصر يجيد اللعب في البطولات المجمعة

برنامج اليوم - جمال عبد الحميد : منتخب مصر يجيد اللعب في البطولات المجمعة

مصر بتشجع| طبول وأعلام لتشجيع المنتخب الوطني باستاد القاهرة

مصر بتشجع| طبول وأعلام لتشجيع المنتخب الوطني باستاد القاهرة

مصر بتشجع| خارج الاستاد.. أعلام مصر والفوفوزيلا وصور صلاح قبل مباراة الكونغو

مصر بتشجع| خارج الاستاد.. أعلام مصر والفوفوزيلا وصور صلاح قبل مباراة الكونغو

برنامج اليوم - رئيس الوزراء يلقي كلمة مصر في المنتدي الاقتصادي العربي الألماني

برنامج اليوم - رئيس الوزراء يلقي كلمة مصر في المنتدي الاقتصادي العربي الألماني