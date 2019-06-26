بمشاركة 8 دول..الأهرام تستضيف ملتقى شادو الدولي الثاني للفن التشكيلي



الموجز

أعلن المركز الدولي لرواد الفن التشكيلي عن تنظيم النسخة الثانية من ملتقى شادو الدولي الثاني بقاعة مؤسسة الأهرام للفنون خلال الفترة من 14 يوليو وحتي 18 من نفس الشهر وذلك بمشاركة ثمان دول عربية.

وأكدت رانيا سعيد منسق المعرض أنه تقرر مد قبول الأعمال المشاركة حتي يومي 9 و 10 من الشهر القادم وأن أبرز شروط الأعمال المشاركة أن تكون حديثة التنفيذ وأن يكون قياسها لايزيد عن 70 في 50 للوحات ومتر في متر للأعمال النحتية.

أوضحت أن الدول التي أعلنت مشاركتها هي ( الميعاد من ١٠ الى ١٤ يوليو بقاعة الاهرام للفنون مبنى جريدة الاهرام الحديث ، بمشاركه ٨ دول عربية ( سوريا ، العراق ، السعوديه ، الاردن ، اليمن ، البحرين ، الجزائر ، مصر ) وتقرر تشكيل لجنة تحكيم من بعض أساتذة الجامعات المصرية ، وكبار الفنانين التشكيليين .

أكدت أن الفائز سيحصل علي أوسكار المعرض بالإضافة لثلاث جوائز لأفضل ثلاث أعمال مشاركة .