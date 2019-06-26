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أردني امتهن السرقة في بيروت.. وهذا ما اعترف به!

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جي بي سي نيوز:-  أعلنت المديريـة العامـة لقوى الامن الداخلي في لبنان  أنه “في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي للحد من عمليات السرقة والنشل في مختلف المناطق اللبنانية،وبعد أن حصلت في الآونة الأخيرة عدة عمليات سرقة من داخل السيارات بواسطة الكسر والخلع ضمن محافظة مدينة بيروت، من قبل مجهول الهوية ينفذ عملياته بأوقات مختلفة نهارا أو ليلا.”

وتابع البيان بحسب وكالة الاعلام الوطنية اللبنانية : “على أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في هذه الشعبة اجراءاتها الميدانية والاستعلامية ضمن مناطق حصول السرقة، حيث تبين أن الفاعل يستخدم في تنفيذ عملياته سيارة مستأجرة نوع “كيا بيكانتو” لون أزرق.

نتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكنت من تحديد هويته ويدعى: ط. ا. (مواليد عام 1984، أردني).

بتاريخ 24/6/2019، وبعد عملية رصد ومتابعة دقيقة تمكنت دوريات شعبة المعلومات من توقيفه في منطقة جونية، وضبطت السيارة المستخدمة من قبله في عمليات السرقة، وبتفتيشها ومكان اقامته جرى ضبط الأدوات التي تستخدم في السرقة وجهاز كمبيوتر محمول، ساعة يد نسائية وهاتف خليوي وأختام جميعها من بين المسروقات، اضافة الى مبلغ مالي.”

وأضاف: “بالتحقيق معه، اعترف أنه حضر الى لبنان بتاريخ 12/6/2019، وفي اليوم التالي باشر بتنفيذ عمليات السرقة من داخل السيارات بعد أن استأجر سيارة لهذه الغاية، كما اعترف انه نفذ أكثر من /11/ عملية سرقة من داخل السيارات بواسطة الكسر والخلع ضمن محافظتي مدينة بيروت وجبل لبنان.”

واختتم: “أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوط المرجع المختص بناء على اشارة القضاء.”

 

 

جي بي سي نيوز

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