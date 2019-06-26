أخبار عاجلة

السودان: ناقلات توزع فصائل عسكرية ترتدي زي الدعم السريع في عدة مناطق -
برنامج اليوم - "اليوم" يحاور د. بيتر التماير وزير الاقتصاد و الطاقة الألماني -
برنامج اليوم - رئيس الوزراء يلقي كلمة مصر في المنتدي الاقتصادي العربي الألماني -
برنامج اليوم - الرئيس السيسي يغادر إلي اليابان للمشاركة بقمة العشرين -
القوى العاملة: 30 يونيو إجازة مدفوعة الأجر للعاملين بالقطاع الخاص -
أمريكا تصفع أردوغان من جديد: ستخسر مقاتلات إف-35 بسبب الصفقة الروسية -
إنتاج النفط الأمريكي يتراجع 300 ألف برميل في 3 أسابيع -
محدث.. الأسهم الأوروبية تهبط بالختام مع ترقب لقاء ترامب وشي -
إدلب ومحيطها من جديد.. 28 قتيلاً بضربات للأسد -
عضو في "أنصار الله": لدينا المشروعية للدفاع عن أنفسنا بكل الوسائل -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. الشرق الاوسط
  4. SputnikNews

السودان: ناقلات توزع فصائل عسكرية ترتدي زي الدعم السريع في عدة مناطق

Google+ Print

وأبان أن هذه الفصائل يتم نقلها عبر ناقلات توزعهم في عدة مناطق لإثارة التفلتات، مضيفا أن وجود القوات في المدن فرضته الظروف الأمنية بعد حملات تحييد الشرطة والأمن، بحسب الشروق السودانية.

وأكد أن قوات الدعم السريع تتبع للقوات المسلحة وتحت قيادة القائد الأعلى للجيش وهي قوات قومية تعمل في كل السودان.

© REUTERS / MOHAMED NURELDIN ABDALLAH

وتابع بأن قوات الدعم السريع شاركت في عاصفة الحزم بقرار من القوات المسلحة لمنع الاعتداء على الأراضي المقدسة، وعملت في اليمن مع القوات والإماراتية وحققت نجاحات ولها علاقات مع الاتحاد الأوروبي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.

وفند اللواء عثمان المزاعم والحملة الممنهجة ضد قوات الدعم السريع واستغلال صور إخلاء منطقة كولمبيا للإساءة لها، إلى جانب دمغها بتجنيد الأطفال.

وأوضح في هذا الخصوص أن وفدا أمريكيا زار الدعم السريع وتأكد من أن التجنيد في الدعم السريع يتم بواسطة شهادة الرقم الوطني، مؤكدا انضباط الدعم السريع وأن لها قسم ولاء، ويحكمها قانون القوات المسلحة وبها أكثر من 800 ضابط من القوات المسلحة.

SputnikNews

مواضيع متعلقة
السعودية تتخذ إجراءات جديدة بشأن المستثمرين الأجانب

السعودية تتخذ إجراءات جديدة بشأن المستثمرين الأجانب

بعد تصريحات ولي العهد... تعرف على تاريخ العلاقات السعودية الكورية الجنوبية

بعد تصريحات ولي العهد... تعرف على تاريخ العلاقات السعودية الكورية الجنوبية

مسؤول:ولي عهد السعودية يناقش قضايا الطاقة مع بوتين بقمة العشرين

مسؤول:ولي عهد السعودية يناقش قضايا الطاقة مع بوتين بقمة العشرين

الخليج يشتعل .. «قصف جوي» يستهدف مقر قيادة القوات الخاصة في السعودية .. رسائل من قادة الكويت إلى الملك سلمان

الخليج يشتعل .. «قصف جوي» يستهدف مقر قيادة القوات الخاصة في السعودية .. رسائل من قادة الكويت إلى الملك سلمان