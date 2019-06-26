أمريكا تصفع أردوغان من جديد: ستخسر مقاتلات إف-35 بسبب الصفقة الروسية

قالت المبعوثة الأمريكية لدى حلف شمال الأطلسي، اليوم، إن الولايات المتحدة ستمنع القوات التركية من تشغيل المقاتلات إف-35 وتطويرها إذا مضت أنقرة قدما في شراء منظومة الدفاع الجوية الروسية- وفقًا لوكالة "رويترز" للأنباء.

وحثت واشنطن وحلفاؤها تركيا العضو في حلف شمال الأطلسي على عدم تركيب منظومة إس-400 الروسية، وقالوا إن هذا سيسمح بمعرفة تكنولوجيا المقاتلات إف-35 التي تم تطويرها لكي تتفادى أجهزة رادار العدو وأجهزة التتبع الحراري.

وقالت تركيا إن منظومة إس-400 مع روسيا نهائية مما أثار خلافا دبلوماسيا مع الولايات المتحدة ليضيف إلى خلافها بشأن...