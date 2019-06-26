إدلب ومحيطها من جديد.. 28 قتيلاً بضربات للأسد

جي بي سي نيوز:- قُتل 17 مدنياً و11 مقاتلاً، الأربعاء، في غارات جوية جديدة نفذّها النظام السوري في شمال غربي البلاد، بحسب ما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأشار المرصد إلى مقتل 12 مدنياً، بينهم ثلاثة أطفال، نتيجة القصف الجوي الذي تعرّضت له قرية بينين في جبل الزاوية جنوب محافظة إدلب.

كما أفاد مصوّر فرانس برس بأنّ الغارات دمّرت محال تجارية، وأدت إلى مقتل الباعة والمشترين. ولفت إلى "تطاير أشلاء" على بعد أكثر من مئة متر من موقع الضربة.

وأضاف أنّ فرق الإنقاذ سارعت إلى انتشال جثث من تحت الأنقاض.

في الجنوب

وأيضا، قتل أربعة مدنيين في غارات جوية استهدفت بلدات قريبة في جنوب إدلب، بينما قتل آخر في غارة إضافية استهدفت أطراف المدينة، بحسب المرصد.

ولفت المصدر نفسه إلى مقتل 11 مقاتلاً في شمال محافظة حماة بقصف للنظام السوري، وذلك غداة وقوع مواجهات عنيفة أسفرت عن مقتل 55 من الجانبين، بينهم 14 من قوات النظام.

قلق أممي "بالغ" وكارثة إنسانية

وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، أعرب الثلاثاء عن "القلق البالغ" في ظل احتدام المعارك في إدلب.

وقال "أدعو الجهات الضامنة لعملية آستانة وخصوصا روسيا وتركيا"، وهما بلدان وقعا اتفاق أيلول/سبتمبر 2018 حول إدلب، "إلى العمل على استقرار الوضع من دون تأخير".

من جانبه، قال مساعد الأمين العام للشؤون الإنسانية، مارك لوكوك، خلال جلسة لمجلس الأمن، "نواجه كارثة إنسانية".

إدلب تخضع لاتفاق روسي-تركي ينصّ على إقامة منطقة منزوعة السلاح تفصل بين قوات النظام والفصائل المتطرفة، وفصائل من المعارضة، ولم يتم استكمال تنفيذه.

ومنذ نهاية نيسان/أبريل، تستهدف الطائرات الحربية لنظام الأسد مدعومة من روسيا محافظة إدلب، ومناطق مجاورة تقع في محافظات حلب وحماة واللاذقية.

وأدت أعمال العنف في منطقة يعيش فيها ثلاثة ملايين شخص، إلى سقوط أكثر من 400 قتيل في صفوف المدنيين منذ نهاية نيسان/أبريل بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان، وتهجير 270 ألفا بحسب الأمم المتحدة.