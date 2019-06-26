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اليمن... مواجهات بين الجيش و"أنصار الله" شرق مدينة الحديدة

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القاهرة — سبوتنيك. وأفاد مصدر عسكري يمني لوكالة "سبوتنيك" بأن مقاتلي "أنصار الله" شنوا هجوما على مواقع للجيش في محيط معسكر الدفاع الساحلي شرق سوق الحلقة وباتجاه شارع الخمسين شرق مدينة الحديدة.

© REUTERS / FAISAL AL NASSER

وأضاف أن مواجهات تدور بين الطرفين بأسلحة ثقيلة ومتوسطة.

في سياق آخر، ذكر المركز الإعلامي لقوات العمالقة ان ألويتها واللواء 20 تصدوا لهجوم واسع وعنيف شنه الحوثيون من محاور عدة على منطقة الجبلية في مديرية التحيتا جنوب الحديدة.

وأضاف أن الحوثيين تكبدوا خسائر فادحة في الأرواح والعتاد، حيث سقط عشرات القتلى والجرحى منهم في المواجهات.

وتقود تحالفا عسكريا لدعم قوات الرئيس هادي لاستعادة حكم البلاد منذ 26 آذار/مارس 2015، ضد الحوثيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء.

وأدى النزاع الدامي في اليمن، حتى اليوم، إلى نزوح مئات الآلاف من السكان من منازلهم ومدنهم وقراهم، وانتشار الأمراض المعدية والمجاعة في بعض المناطق، وإلى تدمير كبير في البنية التحتية للبلاد.

كما أسفر، بحسب إحصائيات هيئات ومنظمات أممية، عن مقتل وإصابة مئات الآلاف من المدنيين، فضلا عن تردي الأوضاع الإنسانية وتفشي الأمراض والأوبئة خاصة الكوليرا، وتراجع حجم الاحتياطيات النقدية.

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