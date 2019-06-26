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السعودية تعلن افتتاح مطار خليج "نيوم"

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السعودية تعلن افتتاح مطار خليج "نيوم" السعودية تعلن افتتاح مطار خليج "نيوم"

وأوضحت الهيئة، في بيان صحفي، أن المطار قد تم ترخيصه من قبلها مطارا تجاريا، وأصبح جاهزا لاستقبال الرحلات التجارية بدءا من الأسبوع المقبل.

وأضافت الهيئة أن ذلك تم بعد الانتهاء من أعمال تطوير المرحلة الأولى له، واعتماد تسجيله من قبل الاتحاد الدولي للنقل الجوي (IATA) في وقت سابق بالرمز "NUM".

وسيقوم مطار خليج نيوم في مرحلته الحالية بتسيير الرحلات المنتظمة لنقل المستثمرين والعاملين في مشروع نيوم.

وتطل مدينة نيوم على سواحل البحر الأحمر، والتي تقع في أقصى شمال غرب المملكة، بتكلفة استثمارية تربو على نصف مليار دولار أمريكي، وتشغل مساحة 26 ألف كيلو متر مربع، وتعد حجر زاوية في رؤية المملكة 2030.

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