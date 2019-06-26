بالو ألتو نتوركس تكتشف 10 ثغرات أمنية جديدة في برامج…

عثرت شركة بالو ألتو نتوركس Palo Alto Networks على 10 ثغرات أمنية جديدة في برامج مايكروسوفت، واحدة منها تعامل معها مركز الاستجابة للحوادث الأمنية في مايكروسوفت، وذلك كجزء من آخر التحديثات الأمنية لشهر يونيو 2019، بالإضافة إلى 9 ثغرات أمنية أخرى تم التعامل معها خلال شهر مايو 2019.

وصُنفت هذه الثغرات الأمنية على أنها هامة، ويجب أخذها بعين الاعتبار.

والجدير بالذكر أن عملاء بالو ألتو نتوركس المعتدمين على منصة الحماية الأمنية من الجيل التالي، بالإضافة إلى العملاء الذين يمتلكون اشتراكًا في خدمة منع التهديدات، يتمتعون بحماية كاملة ضد مثل هذه الهجمات التي تنفذ بشكل فوري من دون أي انتظار حال توفر أي ثغرات أمنية.

كما تتصدى حلول (Traps) متعددة المستويات لهجمات استغلال الثغرات الأمنية هذه.

وتتمتع هذه الحلول بقدرات واسعة لمواجهة كافة هجمات الاستغلال والوقاية منها، مثل قدرات الحماية ضد الثغرات الأمنية باستخدام منصات (IPS) و (WildFire) التي توفر لعملاء بالو ألتو نتوركس حماية شاملة وتزودهم بتحديثات تلقائية ضد أي تهديدات مستحدثة غير معروفة سابقًا.

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وتنظر الشركة بعين التقدير لشركة مايكروسوفت لما أظهرته من تعاون وتقدير للباحثين المتخصصين لديها، وتشارك بالو ألتو نتوركس بشكل منتظم في أبحاث الثغرات الأمنية التي تجريها مايكروسوفت وأدوبي وآبل وجوجل وغيرها من منظومات العمل المتكاملة.

وساهمت الشركة في هذه الأبحاث من خلال المشاركة في اكتشاف أكثر من 200 ثغرة أمنية خطيرة، إلى جانب تحديد الثغرات الأمنية بشكل استباقي، وتطوير قدرات الحماية اللازمة لعملائها، ومشاركة المعلومات ذات الصلة بشكل كامل مع مجتمع حماية المعلومات.

وتحاول الشركة تجريد الجهات المنفذة للهجمات من أسلحتها التي تعتمدها بهدف تهديد المستخدمين واستهداف شبكات المؤسسات والحكومات ومزودي الخدمات.

وتعتبر بالو ألتو نتوركس رائدة عالميًا في مجال الأمن الإلكتروني، واشتهرت برفع المعايير الأمنية إلى مستويات غير مسبوقة، وتتمثل رسالتها في توفير الحماية في العصر الرقمي من خلال إفساد الهجمات الإلكترونية، مما منحها مزايا أهلتها لمساعدة الآلاف من المؤسسات للعمل بأمان مع عملائها.

وتعزز منصتها الرائدة للعمليات الأمنية مسيرة التحول الرقمي التي تشهدها المؤسسات عبر الابتكارات المستمرة التي توفر أحدث ما تم التوصل إليه في عالم الأمن الإلكتروني والأتمتة وتحليل البيانات.

وتوفر الشركة حلولًا مبتكرة ذات فاعلية فائقة للأمن الإلكتروني، سواء عبر السحاب أو الشبكات أو الأجهزة المحمولة، وذلك من خلال توفير منصة عمل حقيقية وتعزيز الشراكات مع صناع التغيير الذين تتوافق رؤيتهم مع رؤية بالو ألتو نتوركس.