عبد المهدي: العراق لا يريد أي إجراء تصعيدي في المنطقة

وسبق أن أكد الرئيس العراقي، برهم صالح، خلال لقائه في لندن برئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي، اليوم الثلاثاء، على ضرورة أن تلعب بريطانيا دورا فاعلا في استقرار منطقة الشرق الأوسط، وتخفيف حدة التوترات فيها.

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بغداد، سبوتنيك. وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئاسة الجمهورية العراقية "عقد سيادة رئيس الجمهورية الدكتور برهم صالح، اليوم الثلاثاء في لندن، جلسة مباحثات مشتركة مع رئيسة وزراء بريطانيا، تيريزا ماي".

وأكد صالح، وفقا للبيان "أهمية الارتقاء بالعلاقات الثنائية بين البلدين، وتوسيع آفاق التعاون في المجالات كافة وبما يخدم المصالح المتبادلة للشعبين الصديقين" مشيرا إلى "ضرورة أن تلعب الحكومة البريطانية دورا فاعلا في تعزيز استقرار المنطقة وتخفيف حدة التوترات فيها".

ويشار إلى أن نائب رئيس الوزراء العراقي للشؤون الاقتصادية، وزير المالية فؤاد حسين، قد قال، اليوم الثلاثاء، إن اندلاع أي حرب في الخليج سيشل الاقتصاد العراقي بالكامل.

وأشار الوزير العراقي، في مداخلة متلفزة، نقلها موقع "بغداد اليوم"، إلى أن الوضع أصبح معقد للغاية، وأن هناك قلق من أن التوتر في المنطقة قد يدفع لاندلاع الحرب.