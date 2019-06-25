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رئيس "فيفا" من المنامة... يعلن ما وصلت له "الكرة البحرينية"

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رئيس "فيفا" من المنامة... يعلن ما وصلت له "الكرة البحرينية" رئيس "فيفا" من المنامة... يعلن ما وصلت له "الكرة البحرينية"

والتقى إنفانتينو بناصر بن حمد آل خليفة ممثل الملك البحريني للأعمال الخيرية ورئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، حسب صحيفة الأيام البحرينية.

وبحث إنفانتينو مع ناصر بن حمد، سبل تطوير كرة القدم البحرينية، وقال إن الرياضة البحرينية حققت نقلة نوعية خلال الفترة الماضية.

وقال ناصر بن حمد آل خليفة:"لقد حققنا العديد من الأهداف في الفترة الماضية ونأمل أن نواصل تحقيق أهدافنا، ونؤمن أن الشراكة الحقيقية مع الاتحاد الدولي لكرة القدم سيمهد الطريق أمامنا للاستفادة من الخبرات الكبيرة والكوادر المتميزة التي يمتلكها الاتحاد الدولي والذي يحرص على تقديم كامل الدعم لكافة الاتحادات المنضوية تحت مظلته وبالأخص الاتحاد البحريني، ونقدم لرئيس الاتحاد كل الشكر على تعاونه المستمر".

وأضاف رئيس الاتحاد الدولي:"الزيارة السابقة لرئيس الاتحاد جياني إنفانتينو حققت العديد من المكاسب بعد مناقشة العديد من الجوانب المتعلقة بتطوير كرة القدم البحرينية".

وأشار إلى أن زيارة اليوم تؤكد حرصه على متابعة كافة الأمور من أجل مواصلة الازدهار بالرياضة البحرينية وبالتحديد كرة القدم.

وأوضح إنفانتينو "نتطلع لبناء شراكة أساسية مع الاتحاد الدولي لتحقيق خطط تطوير كرة القدم البحرينية".

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