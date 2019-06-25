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القائم بالأعمال السوري: لا مانع من تبادل السفراء مع الأردن في أي وقت

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عمان- سبوتنيك واعتبر علوش أن عودة الأمور إلى سابق عهدها بين البلدين تحتاج مناخات إيجابية وحوارات تنطلق من مصلحة البلدين والشعبين دون أي تدخل خارجي.

© Sputnik . Ilya Pitalev

كما أشار إلى تدخل الملحق التجاري الأمريكي وتهديده التجار الأردنيين في حال تعاملوا مع سوريا.

وقال علوش، في مقابلة خاصة مع وكالة "سبوتنيك" ردا على سؤال إن كان من الممكن أن يتم تبادل السفراء بين الأردن وسوريا قريبا، "لا يوجد لدى سورية ما يمنع من تبادل السفراء في أي وقت".

وفيما يخص ملف إعادة إعمار سوريا ومشاركة الأردن، قال القائم بالأعمال "كرر الجانب السوري بشكل مستمر ترحيب سوريا بمشاركة الأردن في إعادة الإعمار، فخير الأردن هو خير سوريا، والأردن، كما فلسطين ولبنان، هي امتداد الجغرافيا والثقافة الواحدة الذي اعتدى عليه المحتل بـ سايكس — بيكو ووعد بلفور".

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