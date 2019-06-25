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اليمن... حكومة الإنقاذ: 40 ألف إصابة بالسرطان سنويا والقصف أحد الأسباب الكبرى

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ونقلت قناة "المسيرة" الناطقة باسم جماعة "أنصار الله"، عن الدكتور المتوكل، خلال فعالية لإطلاق حملة توعية لمكافحة السرطان، إنه "يتم يوميا تسجيل 25 إلى 35 حالة أورام بشكل يومي في العاصمة صنعاء، وتلك حالة وبائية كارثية".

© AFP 2019 / ANDREW BURTON / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

وأضاف: "20 ألفا نسبة من يتوفون كل عام من المصابين بالأورام السرطانية بسبب نقص الخدمات الصحية وعدم توفر العلاج نتيجة الحصار".

وذكر أن "25 بالمئة من المرضى يتوفون بسبب العدوان والحصار".

واعتبر أن "القصف الذي تعرضت له اليمن، أحد الأسباب الكبرى في ارتفاع نسبة الإصابة بالأورام".

واتهم المتوكل "التحالف بإغراق اليمن بالمواد المسرطنة من خلال سيطرته على المنافذ".

كما اتهم "دول التحالف بمنع سفر مرضى السرطان للعلاج في الخارج، ودخول الأجهزة الطبية الخاصة بعلاج مرضى السرطان".

وقال إن "دول التحالف تواصل التعنت في فرض شروط مهينة ومذلة للمريض لعرقلة الجسر الأممي لنقل مرضى السرطان للعلاج في الخارج".

وجدد المتوكل "دعوة التحالف إلى رفع الحصار عن مطار صنعاء وإنقاذ آلاف المرضى المهددين بالوفاة بسبب إغلاق المطار وعدم قدرتهم على السفر لتلقي العلاج في الخارج".

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